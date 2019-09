"Algunos no lo demuestran y lo disimulan"

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio que fue ayer, la fundación "Vida" analizó esta problemática que impacta más en los jóvenes que les solicitan ayuda vía redes sociales y por el número gratuito que la ong posee.

Mercedes Garay, integrante de la institución, en diálogo con El Tribuno de Jujuy, mencionó que "gran parte de la población tomó conciencia pero los casos continúan y quizás se hayan aumentado por situaciones duras que vivimos en lo económica y en lo social. Es increíble cuanto bajó el compromiso de la persona, los valores, los objetivos de vida de algunos jóvenes".

Los que piensan en quitarse la vida "están dentro de un proceso donde hay muchos factores. Algunos no lo demuestran y a veces lo disimulan. Nos toca ir a colegios a donde iban las personas que se quitaron la vida y sus compañeros nos dicen que no se dieron cuenta pero sí hay señales que nos dicen que precisa ayuda", dijo.

En ese sentido relató un caso especial, "una vez nos tocó un caso de un chico que era amigo de todos, el capitán de su equipo en la escuela y muy popular, pero se quitó la vida. Todos lo querían. Hablamos con sus compañeros y les explicamos de las señales, entonces nos contaron que él habló de eso".

"Uno de ellos nos dijo que él le decía que quería regalarle su equipo de música. También le había hablado a otro compañero sobre quién será el capital cuando no esté él. Sus amigos no le daban importancia pero él ya estaba preparando su partida", añadió.

El número disponible para pedirles ayuda es el 0800-888-2558, ellos reciben las llamadas y también se pueden comunicar a través de la página de Facebook: C.A.S. centro de atención al suicida-jujuy.

Preparan su partida

Asimismo, comentó que algunas personas preparan su partida a medida que se van sintiendo solos y ese sentimiento de angustia crece. Desde la panza de la mamá, ellos reciben todo, "el rechazo, la violencia, la indiferencia, y se van preparando, por eso lo mejor es el abrazo y el afecto siempre".

Con respecto a las llamadas que ingresan remarcó que hay períodos en donde reciben más pero no es regular. La última semana hubo tres llamadas pero lo que creció últimamente de forma notable fueron las consultas vía Facebook. Por esa red social son más los jóvenes que realizan consultas.

Garay, además, aseguró que "también llaman jóvenes desorientados que no saben qué hacer de su vida. A pesar de estar rodeados de su familia, se sienten solos. A lo mejor tienen padres que los cuidan, pero se sienten solos, no están contenidos y no desarrollan su potencial".

"Un enemigo muy grande hoy en día es la pantalla. Se aíslan y están muy metidos en ese mundo. A los padres les decimos que los escuchen, los miren a los ojos, que se interesen más por sus hijos y hagan cosas con ellos", dijo.

Día mundial

Desde el 2003 que cada 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

Jujuy por debajo de la media

El Observatorio de Salud Mental arrojó que el año pasado las edades de mayor incidencia rondaron entre los 15 y 19 años de edad.

Los datos del 2018 muestran que Jujuy está debajo de la media nacional de suicidios, informaron desde el Área de Salud Mental del Ministerio de Salud. “La provincia tiene un observatorio de salud mental que va avanzando en estadísticas y las que tenemos son las del año pasado que nos indican que estamos por debajo de la media pero la acumulación con mayor vulnerabilidad va fluctuando porque influyen varios factores desde lo económico y ambiental” afirmó Carolina Juárez, directora provincial de ese organismo.

Señaló que “hay que conectarse a la vida, la prevención pasa por la promoción de vida. Poder prevenir es apuntar a una promoción de vida con conexión, con conectarte con el otro, con conectarte con una actividad, con enamorarte de algunas de las cosas que uno hace. Eso es algo muy bueno, la idea es trabajar de forma mancomunada”.

“El comité trabaja de forma articulada con oenegés, asociaciones, fundaciones, y distintos ministerios. Es necesaria esta mirada y de todos los sectores comprometidos. Le pedimos a la sociedad que haya un compromiso con el otro”, añadió.

Siguió diciendo que “tenemos que entender que quizás que uno sea la única conexión con otra persona porque me miró, porque soy la vecina, o la amiga de la mamá, o la portera que le abre la puerta en el colegio, todos en la sociedad tenemos un rol fundamental y eso no lo valoramos”.

En ese sentido, Juárez explicó que no hay un perfil específico para una persona que piensa en quitarse la vida, “sí hay factores de riesgo que uno puede detectar. Cuando hay cambios de conducta también es bueno tenerlos en cuenta, que no tienen que ver solo con suicidios sino con que algo le está pasando a esa persona y que no está bien”.

Pedir ayuda

Ante un caso de intento de suicidio o cualquier otra situación en la que una persona se encuentre con alguna complicación como ser un ataque de ira o algo similar, es imprescindible llamar al Same 107 que posee diferentes especialistas, entre ellos, psicólogos que actúan ante estos casos.

“También se puede pedir ayuda a hospitales, centros de salud, porque se trabaja en cada uno de ellos con profesionales a cargo. Desde el comité articulamos con las oficinas de protección de derechos y en educación con el servicio de acompañamiento escolar”, mencionó.

El año pasado Jujuy dejó de estar entre las primeras provincias con mayor tasa de suicidio, logrando reducir considerablemente las cifras. Estos datos fueron procesados por el Observatorio de Salud Mental de la provincia.

Hoy, una conferencia

Será a las 15.30 en la Sociedad Española donde celebrarán sus 15 años de vida y en conmemoración al Día Mundial de la Prevención del Suicidio.

La entrada es libre y gratuita pero se podrá colaborar con alimentos no perecederos que irán destinados a la copa de leche “La Merced” de El Chingo.

Estará presente un especialista para hablar sobre los factores predisponentes del suicidio que son aquellos que se presentan en el momento y van alimentando esa angustia que lleva a una persona a quitarse la vida.

La fundación “Vida” ayer cumplió 15 años de existencia en la provincia, “trabajamos en la promoción y prevención de la vida. Esto comenzó en el 2004 cuando comenzó una cadena horrible de suicidios gracias a la iniciativa del doctor José Arcadio Menéndez. Luego todos nos capacitamos y surgió el 0800”, indicó Mercedes Garay, integrante de la institución desde sus inicios.

Brindan contención, orientación o herramientas para que trabajen en esta problemática, “nos hablan padres o docentes preocupados por los jóvenes que están en ese estado de crisis y muy mal. Cuando hay emergencia lo que hacemos es recurrir al Same. A veces nos piden orientación”, finalizó diciendo.

La institución remarcó la importancia de pedir ayuda, por eso invitan a los que tengan dudas o precisen información a comunicarse con ellos.