"El Festival de Cine de las Alturas es de primerísima línea"

La actriz Mercedes Funes llegó a Jujuy en el marco del Festival Internacional de Cine de las Alturas para presentar la película que protagoniza "Yo soy así, Tita de Buenos Aires" que tuvo una función especial el pasado domingo en la sala auditórium del Espacio Incaa Mercosur con gran concurrencia de público. La intérprete en diálogo con nuestro medio habló sobre el desafío de ponerse en la piel de tan mítico personaje y dedicó además afectuosas palabras para nuestro encuentro cinematográfico.

De esta manera la artista quien actualmente tiene una destacada participación en la tira de El Trece "Argentina, tierra de amor y venganza", sobre el trabajo realizado en el filme dirigido por María Teresa Costantini contó: "El personaje de Tita fue un personaje hermoso que me generó mucha responsabilidad ya que cuando tenés que encarnar una persona que realmente existió y que es muy querida por todos, eso conlleva un compromiso muy grande. Yo lo hice con mucho respeto y espero haber estado a la altura del homenaje". Y subrayó que fue ella la que interpretó todos los temas que se escuchan en el filme dándoles la impronta de la Merello, "otro desafío fue tener que cantar y cantar como ella, ponerle el cuerpo a un personaje tan emblemático fue un reto precioso y me encantó hacerlo", expresó y recomendó a las nuevas generaciones que no conocen a esta importante artista de la época de oro del cine nacional interesarse por su vida y obra, "recomiendo ver las películas de Tita, todas, mírenlas, búsquenlas", expresó.

Luego destacó la calidad del Festival Internacional de Cine de las Alturas, "estoy muy honrada que la película "Yo soy así...", formé parte del festival, un encuentro tan importante y de carácter internacional que se hace en Argentina, me siento muy orgullosa y desando que este festival, que como pude ver es de primerísima línea, crezca cada vez más y deseándoles los mejores augurios a los cineastas que participan. Ojalá siempre todo sea para fomentar el cine argentino que todo conspire a favor", indicó.

Después Funes, quien en 2017 visitó Jujuy para presentar la obra de teatro "Le Prenón" en el teatro Mitre, consultada sobre sus futuros planes profesionales señaló: "Tengo la novela ("Argentina, tierra de amor y venganza") con grabaciones hasta fin de año, de ahí luego tengo proyectos de teatro y de cine, algo muy interesante con una directora francesa, esto es muy reciente y prefiero no adelantar nada más pero esperando que los astros se junten para poder concretarlo y poniendo toda la energía para el año que viene".

Además, destacó la relevancia de los festivales de cine para la difusión de filmes que de otra manera nunca llegarían al público, "son fundamentales, creo que son un ícono importantísimo para la cultura, que llegan a la gente, porque se hacen en todo el país porque invitan a la gente a disfrutar de calidad artística y desde mi humilde lugar espero ayudar para que este festival y todos los de Argentina crezcan en excelencia y en público", afirmó.

Finalmente, cabe hacer mención a una reflexión que hizo luego de la presentación de su película en nuestra ciudad. Allí consultada por el público presente se refirió a lo que más disfruta cuando encarna un papel, "me gusta conocer a otros seres, en este caso a mis personajes, me encanta relacionarme con esas personas, comprenderlas íntimamente y sin ningún tipo de freno, porque el personaje está ahí a disposición mía. Me gusta mucho encontrar humanidad en ellos, eso que tenemos todos. Yo estoy convencida de que todos tenemos nuestros porqués, cada persona es un universo inmenso, lleno se sentimientos, de contradicciones y me encanta encontrar eso en los personajes y poder mostrarlo, tratar de sentir como el personaje para transmitirlo. Eso es lo que a mí me entusiasma de mi trabajo", subrayó.

Especial jornada llena de propuestas

Hoy durante una nueva jornada del Festival Internacional de Cine de las alturas son variadas las propuestas previstas para los jujeños y visitantes interesados.

Así, en la plaza Vilca -Alvear 1015- a las 11 se desarrollará la segunda clase del taller llamado “Periodismo de Entretenimiento” a cargo de los críticos cinematográficos Catalina Dlugi y Rolando Gallego. Mientras a las 15 Marlene Lievendag brindará la clase magistral titulada “Pensar

Visualmente”, organizada por la Asociación Argentina de Directores de Arte Audiovisuales. Y a las 21 la música llegará de la mano de Los Amigos de Ricardo Vilca.

En la sala “Galán” de los altos del teatro Mitre -Alvear 1009- a las 10 Marian Sánchez Carniglia continuará con el taller “Introducción al Arte del Pitching” . Y a las 15 será la presentación del “Work in Progress” de los telefilms jujeños “Siervo Ajeno” y “Buscando a Yavi”.

En la sala mayor del teatro Mitre -Alvear 1009- a las 18 está programado un Encuentro de Directores de Fotografía que contará con la presencia de Ricardo Aronovich, Paola Rizzi, Kris Niklison, Beto Acevedo, Ricardo de Angelis.

Y en el Centro de Arte Joven Andino ( Caja) -Alvear 534- dese las 9 se realizará el II Encuentro “Clínica DocuLab de las Alturas NOA” con Ciro Novelli.

Además, cabe mencionar que en la Casa de Gobierno -San Martín 450- en el marco del festival hasta el jueves a las 12.15 se podrá vivenciar la llamada “Experiencia Éxodo. Cuando Jujuy salvó a la Patria”.

Jujuy cuenta con una sala de cine inclusiva



Antes de la proyección del filme “Yo soy así, Tita de Buenos Aires” protagonizado por Mercedes Funes, en el Espacio Incaa Mercosur inauguraron un sistema de aro magnético que posibilitará la audición en personas hipoacúsicas en este ámbito haciéndolo más inclusivo. Así mediante un sencillo acto pusieron en funcionamiento esta innovadora tecnología que viene a colocar al cine ubicado en calle Independencia esquina Italia como el primero que cuenta en la provincia con una sala para hipoacústicos. Fueron parte del encuentro el ministro de Salud, Gustavo Bouhid; el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas; el subgerente de Desarrollo Federal del Incaa, Miguel Pittier; el coordinador del Programa Cine Inclusión, Damián Laplace; la coordinadora de Contenidos de Medios del Incaa, Agustina Lumi; el director artístico del Festival

Marcelo Pont, el coordinador general Facundo Morales y la actriz Mercedes Funes.

Facundo Morales estuvo a cargo de las palabras de bienvenida y agradeció al Incaa y al Ministerio de Salud por concretar este proyecto permitiendo que más personas puedan acceder al cine, democratizando así la cultura a través del séptimo arte.

A su vez Laplace expresó: “Para nosotros siempre es una alegría poder inaugurar una sala más del cine de inclusión, ya que nuestro propósito desde el Incaa es lograr tener más sistemas de aros magnéticos para hipoacúsicos en varios puntos del país. Desde ahora podemos incluir peliculas para que se integren en nuestra agenda y que ellos puedan ser parte”.

Para finalizar Mercedes Funes agradeció la invitación y expresó: “Estoy muy honrada que mi película forme parte de este festival, porque para un actor que sus trabajos lleguen a cada sala es una bendición y más esta que es un homenaje a Tita Merelo”. Asimismo, reconoció la importancia de los festivales de cine, “son fundamentales para que la cultura que atraviesa el cine pueda llegar a la gente”, concluyó la actriz.