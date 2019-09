Paciente denuncia que no le dan turno en el hospital

Walter Sagredo denunció ante El Tribuno que desde hace casi un año aguarda a que le den un turno para realizarse una cirugía y pese a su insistencia hasta el momento no ha logrado que le asignen una fecha. Manifestó además que se siente discriminado, ya que asegura que a otros pacientes que se encuentran en su misma condición, se les asignó un turno incluso habiéndolo solicitado después que él.

Según relató hace un año y dos meses le realizaron una colostomía, un procedimiento quirúrgico en el que se saca un extremo del intestino grueso a través de una abertura hecha en la pared abdominal, y a los pocos meses debía haber sido sometido a una nueva cirugía de retransitación, la cual hasta la fecha no se ha concretado.

"A mí me operaron el 18 de junio de 2018 en el Pablo Soria, y hasta el día de hoy no me volvieron a operar para hacer la retransitación. Siempre que voy a pedir turno me dicen que no hay y que tengo que esperar, es por eso que hace una semana que entré en huelga de hambre porque ya no puedo seguir así, estoy mal psicológicamente", dijo a la vez que aseguró que pese a los intentos por hablar con el director del hospital hasta el momento no obtuvo una respuesta positiva.

Explicó también que hace un tiempo tuvo un inconveniente con el médico que lo operó "y a partir de ahí comencé a tener problemas. Ahora cuando voy me piden nuevos estudios cuando yo ya me hice todo pero no aparecen esos estudios. Incluso sé que hay gente a la que ya le dieron fecha y fueron a pedir después que yo, yo siento que me discriminan y no puedo seguir esperando".

Finalmente, señaló que su situación se agrava ya que a raíz de su patología "no puedo hacer nada y yo estoy solo, dependo de mí mismo y me tengo que mantener; yo soy independiente, trabajo, pero no me alcanza porque además tengo que comprar las bolsas de colostomía que son caras y si bien me las tendrían que dar gratis en el hospital, muchas veces no hay, con todo el riego que implica para mi salud seguir en estas condiciones", concluyó Sagredo.