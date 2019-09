Marcos Rivas: "El Pablo Soria le dio cuatro turnos y Sagredo nunca se presentó"

El director del Hospital “Pablo Soria”, Marcos Rivas, aseguró esta mañana a El Tribuno que al paciente Walter Sagredo le fueron otorgados “cuatro turnos” para ser sometido a una intervención a la cual no asistió, actitud que perjudicó a cuatro personas que podrían haber sido intervenidas quirúrgicamente en el nosocomio.

Sagredo aseguró en una nota publicada hoy en este medio que desde hace casi un año se encuentra en espera de un turno para realizarse una cirugía. Además, señaló sentirse “discriminado”, al asegurar que otros pacientes que se encuentran en su misma condición, se les asignó un turno incluso habiéndolo solicitado después que él. Según relató, hace un año y dos meses le realizaron una colostomía, un procedimiento quirúrgico en el que se saca un extremo del intestino grueso a través de una abertura hecha en la pared abdominal, y a los pocos meses debía haber sido sometido a una nueva cirugía de retransitación, la cual hasta la fecha no se ha concretado. En una de sus declaraciones sostuvo que “siempre que voy a pedir turno me dicen que no hay y que tengo que esperar, es por eso que hace una semana que entré en huelga de hambre porque ya no puedo seguir así, estoy mal psicológicamente”, dijo.

En respuesta a eso, Marcos Rivas aclaró que disponía de “toda la documentación” que abalaba sus dichos y que no sólo esta persona no se había presentado los días que debía hacerlo, sino que también había tenido actitudes de “maltratos” con otros profesionales de la salud.

En este sentido, el director del Soria sostuvo que en reiteradas ocasiones se le ha dado turno para que asista al consultorio. “Estuvo incluido cuatro veces en la lista quirúrgica para ser intervenido y el señor no se presentó”, dijo.

Este lunes el paciente Sagredo debía internarse a la mañana y se presentó en el nosocomio a las 18, momento en que el hospital había recibido a cinco heridos de un accidente múltiple, cuatro de ellos con código rojos. “Yo le dije que no iba a ser internado porque no era el horario y tampoco cuando él disponga”, precisó Rivas, señalando que el paciente “no cumple los requisitos mínimos, aparece cuando quiere y no se hace los estudios prequirúrgicos”.

Señaló así que personalmente se comunicó vía telefónica con el paciente y este cortó la conversación. “Es una persona muy agresiva con los médicos y sobre todo con las médicas mujeres, inclusive hay notas de lo sucedido”, dijo, agregando que también ha efectuado malos trato con profesionales del Hospital ‘San Roque‘.

Por último indicó que el nosocomio en la jornada de hoy realizará operaciones a 38 pacientes.