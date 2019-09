El tabaco y el poroto fueron determinantes

El titular de la Cámara de Comercio Exterior, Jorge Gurrieri, indicó que la caída registrada en el primer semestre en la provincia estaría vinculado al daño que sufrieron las plantaciones de tabaco debido al amarillamiento y al bajo precio del poroto, dos factores que influyen de forma considerable en las cifras de exportaciones provinciales.

La Cámara de Comercio de Jujuy se encuentra trabajando en dos proyectos muy importantes, la nueva edición de la ExpoJuy 2020.

Explicó que el sector tabacalero tuvo pérdidas importantes, "se perdieron muchos kilos y la cooperativa no pudo acopiar y no pudo exportar en consecuencia. Se produjeron cerca de 10 millones de toneladas menos en Jujuy".

En cuanto al impacto del sector productor de tabaco en las exportaciones, señaló que "el precio del poroto tiene un termómetro que tiene que ver con el precio que pone Brasil y resulta que Brasil ha bajado en los últimos dos años el precio del poroto, eso hizo que realmente se haya disminuido el volumen económico de los negocios de exportación". Así también añadió que "la exportación de azúcar no fue tan importante".

Gurrieri consideró que "el tabaco, el poroto y el azúcar son las variables más importantes que incidieron en la cifra final de la venta en dólares que se registra para la provincia de Jujuy" además de que el contexto nacional "no es el mejor para el sector productivo y eso repercute en las exportaciones".

Con optimismo dijo que considera que ese 7 por ciento menos de este semestre se podrá remontar en el próximo año.

Análisis de datos de la región

Gurrieri brindó también un análisis de los datos de la región NOA. Puntualmente sobre la caída de la cifra de exportación en dólares de minerales inorgánicos, indicó que de acuerdo a las charlas que mantuvo con referentes de las empresas productoras de litio en Jujuy, "en la provincia no se registró caídas en este rubro, quizás las otras provincias que componen el NOA hayan tenido una baja en las producciones. El litio en Jujuy está en franca expansión, por ejemplo la empresa Sales de Jujuy, está tratando de incrementar el número de exportaciones. No sé lo que pasa en Salta y Catamarca, pero estoy seguro que en el tema litio nosotros no hemos decaído".

Consideró que las exportaciones de litio crecerán el próximo año "creo que este sector productivo es el que más va a crecer en estos años en exportaciones. Hay dos empresas que están produciendo. Se cree que cuando empiece a producir Exar no va a haber camiones para trasladar la producción, eso nos da el parámetro de que estamos hablando de algo importante".

Por otro lado, analizó como positivo para el sector exportador la suba del dólar. "La suba del dólar tienen su particularidad en el Comercio Exterior, puede beneficiar a quienes hayan producido y estén en la venta del producto porque van a tener un mayor ingreso en pesos por el tipo de cambio que hay en el momento. Pero también hay que ver el contexto en general, cuando hay devaluación se perjudica al común de la gente. Siempre me sorprende nunca llego a entender por qué si nosotros tenemos productos nacionales que no están vinculados al dólar, la gente siente que sube el dólar y suben los precios en pesos. Eso va en detrimento de la gente. Tal vez el sector productivo vinculado a las exportaciones es beneficiado, pero es un sector muy pequeño y no creo que sea tan importante".

Y la firma de un convenio con Brasil, que será el 10 de octubre, para construcción de un corredor bioceánico que pasara por Jujuy.