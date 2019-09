Festividad en honor de María Auxiliadora

Acompañados por el primer grupo de peregrinos que desde hace muchos años, llegan desde Orán, para participar de las honras en honor a la Virgen, bajo la advocación de María Auxiliadora, la comunidad vivió la fiesta patronal en la gruta ubicada en el acceso sur de San Pedro de Jujuy.

Mucho dolor se vio reflejado en el rostro y en el corazón de la gente, que aún no puede entender el motivo que llevó a estas personas a destruir la imagen, pero todos rezaron por su conversión y para que puedan vivir en el marco del respeto, sin atacar ni causar daño a quienes profesan otro credo.

La misa fue celebrada por el padre Abel Vitalus y en su homilía se refirió al sentimiento que ha despertado en el corazón del pueblo, el agravio perpetrado en la gruta con el destrozo de la imagen de la Virgen, apuntó que es necesario rezar por la conversión de esas personas. "Hemos pedido en nuestra oración a Dios, conversión para las personas que hicieron esto con la imagen, para que puedan vivir en la educación, en el respeto hacia el otro, porque eso nos hace libres para poder vivir adecuadamente. Yo quisiera decirle a todos los que no profesan la fe en María, que busquen entender en qué consiste el respeto, en qué consiste caminar con Dios, y no es otra cosa que vivir el respeto en todas las dimensiones".

BENDICIONES/ CULTOS EN HONOR A MARIA AUXILIADORA.

Antes de la bendición, todos cantaron el feliz cumpleaños a la Virgen. Al dejar su mensaje, Asunción Torres, quien asumió el compromiso de cuidar la gruta, la imagen y realizar todos los años su fiesta, comenzando con el rezo de la novena y luego la fiesta patronal, no ocultó el dolor que sintió al ver los destrozos. "Tengo un dolor muy grande, ella era mi sostén, no guardo rencor a los que la destruyeron, no les deseo el mal. Quiero agradecer a todos los que me acompañaron en este duro trance. Tal vez para el año ya tendremos la imagen de nuestra madre en la gruta. Agradezco a la profesora Enil Cari, que donó esta fotografía gigante con la imagen de la Virgen que fue colocada para la celebración", expresó la devota.

Patrona del agro argentino

Hace 55 años, el 8 de septiembre de 1964, fue inaugurada la gruta que cobija en su interior la sagrada imagen de María Auxiliadora, designada Patrona del agro argentino y desde entonces, la Virgen con su silenciosa presencia, bendecía a quienes ingresan y salen de esta ciudad por el acceso sur y los que pasan por la ruta nacional 34.

Su historia se remonta al año 1961, cuando las damas integrantes de la gran familia de agricultores, presididas por doña Adela de Balduín, se abocaron a la recaudación de fondos para la construcción de una gruta dedicada a María Auxiliadora, y ese mismo año, fueron además, las responsables de organizar la gran fiesta de los Agricultores en la que se eligió por primera vez a la reina, coronando esa noche a la joven Silvia Taché.

La imagen de la Patrona de la Agricultura , fue realizada por el escultor Nicasio Fernández Mar y fue bendecida y emplazada el 8 de septiembre de 1964, en proximidades del puente Emilio Lozano, más conocido como puente San Pedro. Al evento asistieron importantes autoridades provinciales y la gran familia de agricultores de Jujuy. Fue el vicario episcopal monseñor Sixto Villoldo, quien bendijo la obra cuyo basamento fue realizado por el constructor Pedro Malinar.

Primeros peregrinos

Desde hace varios años, feligreses de la parroquia Santa Teresita de San Ramón de la Nueva Orán, se constituyeron en los primeros peregrinos que caminan hacia la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro en Salta. Una de las coordinadoras, Fany Lizárraga, indicó que desde el primer momento en que iniciaron esta peregrinación viven la alegría del encuentro con devotos sampedreños que los aguardan y el poder participar de la celebración de la misa en la gruta. “Ahora lamentablemente, venimos con un gran dolor, esto no se puede hacer, herir a nuestra madre, herir a todos sus hijos. Es tan doloroso todo lo que pasó, a las personas que hicieron esto, quiero decirles que María los ama más, que no se olviden, están perdonados por ella”, dijo. Luego, los peregrinos emprendieron el camino hasta finca La Francisca, para llegar a pernoctar en Pampa Blanca, para dirigirse luego a Güemes, donde almorzarán. Hoy estarán en Cobos y mañana arribarán a la capital salteña y el 14, ingresarán a la Catedral.

Lizárraga apuntó que peregrinan desde hace 14 años y cada vez se suman más devotos, este año arribaron un total de 60 peregrinos, entre ellos muchas personas mayores. Explicó que en la provincia de Jujuy, tuvieron el acompañamiento de efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de la Provincia. “Agradecemos a todos por acompañarnos y a la gente de San Pedro por recibirnos con mucho afecto. Vamos a la gran fiesta del Milagro, el Señor y la Virgen llama a todos sus hijos, vamos a pedir por la paz, por nuestros gobernantes, por nuestro país”, finalizó.