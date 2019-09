Semana del Maestro en San Pedro

En el marco de la Semana del Maestro, docentes de las escuelas públicas y privadas, participaron del Encuentro Coral, que tuvo como escenario el salón de actos de la escuela "Juan XXIII", en una noche, en la que los maestros hicieron gala de su creatividad y su talento.

Con un salón colmado, los maestros vivieron momentos gratos en un clima de confraternidad, siendo convocados, en esta oportunidad, por la escuela primaria Nº 413 "Alicia Moreu de Justo" de barrio Ejército del Norte, que con el lema, "Disfrutemos de la vida, porque cada día tiene su propia melodía", permitieron vivir una velada magnifica, donde cada presentación fue un canto a la vida, a la alegría y a la esperanza.

ESCUELA 195/ DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO EN EL ENCUENTRO CORAL.

Destacable fue la labor de los docentes de Música, que fuera del horario de clases, se organizaron para los ensayos que les permitió mostrar un singular despliegue artístico que transportó a la concurrencia, desde la música del recuerdo y contemporánea, para también pasear por el cancionero folclórico con un rico repertorio.

ESCUELA 413/ PURA EMOCIÓN EN LA INTERPRETACIÓN.

La escuela Nº 413, fue la encargada de abrir este abanico de presentaciones, con los temas Luna de miel, Música ligera y Nunca es suficiente. Luego llegó el turno para la escuela Nº 2 "Domingo Teófilo Pérez", que será la responsable de la organización de la Semana del Maestro para el próximo año, presentando un popurrí de canciones de telenovelas. A su turno la escuela Nº 281 "Provincia Santiago del Estero", brilló en el escenario con el tema "Tira para arriba" y una selección de canciones de Palito Ortega. Y fue la escuela Nº 201 "Salvador Canuto Martínez", la que introdujo al público asistente al cancionero folclórico con los temas, "Vienes y te vas", "Cómo has hecho" y "No te vayas". El colegio privado "Luz", presentó "Estamos en acción", mientras que el Jin 33 cantó "Cómo le digo". Un momento grato se vivió también, cuando se levantaron las voces de los docentes de la escuela Normal entonando Eclipse total de amor y de pie todos aplaudieron el ingreso y la presentación de la escuela Nº 393 "Cáceres Monié", con los temas "Nunca es suficiente" y "Capitanes de la comida", siendo dirigidos por dos docentes de música, entre ellas, la profesora Liliana Latorre, una mujer que se constituyó en un verdadero ejemplo de vida y de entereza, por cuánto, con mucha voluntad y el afecto de todos, continúa sobreponiéndose a un ACV, que le dejó marcadas secuelas. Pero más allá de todo, desde su silla de ruedas, dijo presente, apostándole y cantándole a la vida. También marcó presencia en la noche, el colegio "San Agustín" con el tema "No me puedo quitar los ojos de ti", la escuela Nº 4 "Esteban Leach" de La Esperanza deleitó cantando "Quién como tú", la escuela Nº 203 "Su Santidad Juan XXIII", presentó un popurrí de Soda Stero, el Jin 32, hizo lo propio con "Mama Mía" y "Bailando en la vereda", la escuela Nº 95 "Almirante Guillermo Brown" presentó el tema "Voy a celebrar", mientras que la escuela Especial Nº 12 presentó en lengua de señas "Ahora te puedes marchar", la escuela Nº 414 "Adolfo Kapelusz" y la escuela Nº 212 "San Francisco de Asís" cantó "Cómo te voy a olvidar", cerrando de esta manera la velada artística cultural de los maestros en el marco de esta XXXIVº edición de la Semana del Maestro.

ESCUELA 414/ LOS DOCENTES SE LUCIERON EN LA GALA.

ESCUELA NORMAL/ MAESTRAS SE PREPARAN PARA LA ACTUACIÓN.

