Marcelo Gallardo dejó a Alina Moine y ella está amargadísima

El DT de River decidió cerrarle la puerta de su corazón a la periodista y ponerle punto final a la relación. Al parecer los hijos del exjugador no aprobaban ese amorío y él priorizó respetarlos.

A fines de agosto trascendió la noticia de que Alina Moine y el director ténico de River, Marcelo Gallardo estarían iniciando un romance. Cuando le preguntaron a la periodista si estaban juntos, ella contestó que no, aunque se ponía colorada al hablar del tema.

"Lo conozco, tenemos buena onda, pero no estamos juntos" fueron sus palabras ante la cámara. Pero al parecer, cuando se apagan, la realidad era otra.

Por su parte, Yanina Latorre, panelista de televisión en el programa de Ángel de Brito, siempre se encargó de afirmar que la relación amorosa entre Moine y Gallardo existía, pero que todavía no querían hacerla pública.

A poco menos de un mes de que saliera en todos los portales como "la novedad" es la misma Yanina Latorre quien el miércoles aseguró que el romance ha llegado a su fin y explica el escándalo que hay de trasfondo.

Según su versión de los hechos el ex futbolista fue quien decidió cortar con Alina. "Él la dejó y ella está amargadísima", disparó al aire y explicó que el Muñeco se enojó con la modelo porque fue ella quien hizo correr la información y el rumor de que estaban juntos para que él la blanquee.



Sí, así de enroscado como se lee. Cuando Alina comenzó a salir con Gallardo la periodista también estaba con otro, también famoso o más famoso que el entrenador -Yanina no quiso dar el nombre- y tuvo que elegir entre dos. Claro, como es sabido, optó por Gallardo. Y por su parte el DT de River solo blanqueó, tras el nacimiento de su hijo en julio, la separación de su esposa Geraldine La Rosa luego de 30 años de matrimonio. Pero no contó nada más y eso habría ofendido a la mediática.

Además, dice Latorre que los hijos de Marcelo no aprobaban la relación con Alina, entonces él por respeto a ellos decidió cerrarle la puerta y poner punto final.

"Hay uno de sus hijos, no me voy a meter en esto porque no son mediáticos, que estuvo sufriendo un montón", concluyó.