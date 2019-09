Lionel Messi dio una entrevista al diario Sport de Cataluña y soltó frases muy picantes que podrían interpretarse como una amenaza para los dirigentes del Barcelona. "Esta es mi casa y no quiero irme, pero quiero ganar", dijo. Criticó el regreso frustrado de Neymar y pidió que no haya más cambios en la estructura deportiva.

Sport compartió en sus redes sociales la tapa del diario del jueves, que aún no salió a la venta. Sin embargo, adelantaron algunas de las críticas del 10: "Me hubiese encantado que viniera Neymar. Sinceramente no sé si el club hizo todo lo posible para su regreso. Aunque es cierto que negociar con el PSG no es fácil".

"No estoy decepcionado, tenemos un equipo espectacular. Podemos ganar todo, también sin Ney. A nivel deportivo es uno de los mejores del mundo. Con él, a nivel de imagen y sponsors, Barcelona hubiese dado un salto. Nunca pedimos que volviera Neymar, dimos nuestra opinión. Quedó demostrado que yo no mando acá", disparó.

Messi y el delantero brasileño son muy amigos y querían reencontrarse en el Barsa. Sin embargo las negociaciones con el París Saint-Germain fracasaron luego de un mes de idas y vueltas. Hay que recordar que Ney había pasado de Barcelona al PSG a mediados de 2017 a cambio de 222 millones de euros, transformándose en el futbolista más caro de la historia.

Pero la frase más potente es la que destacó Sport: "Esta es mi casa y no quiero irme, pero quiero ganar". ¿Abrió las puertas a dejar Barcelona? Leo tiene 32 años, su contrato vence en 2021 y no hay señales de que vaya a renovar. De hecho, hace algunos días El País reveló que el contrato del 10 con el club catalán tiene una cláusula que dice que puede libre en junio de 2020.