Diego Rotela le respondió a la oposición: "Más responsabilidad y menos populismo"

En este marco, advirtió que “hoy muchos planteos de la oposición resultan demagógicos, populistas y electoralistas” y resaltó que “existen medidas destinadas a generar un alivio en los sectores más carenciados a nivel nacional, por ejemplo la quita del IVA a los alimentos de la canasta básica, que el mismo candidato a presidente del Frente de Todos expone en su plataforma política y a la cual se oponen los gobernadores, que inclusive están dispuestos a recurrir a la Justicia”.

“No menor -prosiguió- es el dilema de los diputados nacionales de ese espacio que a viva voz reclamaron la Declaración de Emergencia Alimentaria y que ellos mismos intentaron hacer caer la sesión entendiendo que serán ellos quienes correrán con el gasto fiscal. Gataflorismo explícito”.

En el plano local, indicó que “no son menos los ejemplos como el del comisionado de Purmamarca que hace del populismo una bandera, aún a cualquier precio sin importarle sus vecinos” y en este sentido recordó que “días pasados sancionó una ordenanza de mero corte declarativo y sin efecto legal alguno, prohibiendo la minería”. Ante tamaña decisión, Rotela planteó: “¿Acaso leyó la Constitución Provincial alguna vez? ¿Sabrá que existen Derechos Ambientales con raigambre constitucional? ,que protejen la vida y la salud de los habitantes. ¿Sabrá que es facultad de la Legislatura dictar las normas que regulan la minería? ¿Dictará también una ordenanza para renunciar a los fondos provenientes de regalías mineras?.

Amplió su análisis, señalando que “en Purmamarca se ejecutaron desde 2016 a la fecha, casi 22 millones de pesos, en diversos proyectos que desde el Gobierno acompañamos” y consideró que el comisionado “debería ser coherente y renunciar a estos fondos también”.

Estimo que “no menos tribunero y electoralista resulta el pedido de Declaración de Emergencia Alimentaria presentado por la concejal Quispe de Monterrico, ex aliada de Milagro Sala y que ahora vuelve al kirchnerismo, quien solicita en un proyecto de ordenanza bastante pobre al Ministerio de Educación que refuerce partidas alimentarias, demostrando que lo que más importa es el oportunismo y no una discusión seria, incluidos los problemas estructurales que hace muchos años perjudican a esa pujante ciudad” y citó como por ejemplo el caso de “Pozo Las Avispas, un claro ejemplo de corrupción y clientelismo político que se realizó durante el gobierno de Fellner”.

Continuó expresando, que “es imposible negar la realidad y no es mi estilo, pero no hubo un gobierno en esta provincia, que tomara el tema de la Asistencia Directa y sin intermediarios como lo hace la gestión de Gerardo Morales, asistimos sin preguntar filiación, se realizan obras publicas teniendo en cuenta el paradigma del desarrollo, no nos mueve poner el nombre del gobernador a una calle, el ministro Rizzotti por decisión política de este gobierno llevó adelante un sistema de acceso libre e igualitario para las viviendas y lotes, además de tantas miles de obras en todo el territorio y no preguntamos si nos votan o no; la ministra Sarapura tiene puesta la mirada en el territorio, que conoce al igual que a su gente, por su vasto trabajo en materia social, no resulta mágico solucionar cuestiones que están ligadas al atraso en el que nos sumieron el populismo y el clientelismo de quienes desgobernaron 32 años, mucho menos con una oposición demagógica y carente de autocrítica”.

Resaltó que “si quieren criticarlos, adelante, vivimos en una tierra donde podemos pensar distinto, pero digan claramente a que se oponen, mejor dicho, díganle a todos los jujeños que proponen, pero dejen los slogans, a mi particularmente como ciudadano me gustaría saber qué opinan de la expropiación de tierras que propone Grabbois, cuál es su postura respecto del aborto y si creen como Alberto y su jefa CFK que Milagro Sala es una presa política. Los escucho”.

Rotela subrayó que “es nuestra obligación trabajar cotidianamente por el bien de todos los jujeños y así lo hacemos, pero resulta una obligación para todos, no volver al Jujuy del pasado, de la violencia y el apriete”. “Jujuy es paz, aunque a algunos no les guste”, concluyó.