"El Festival Internacional de Cine de las Alturas tiene identidad propia"

¿Con qué objetivos llegaron a nuestro festival?

Gallego: vinimos con muchas actividades, presentamos el libro "Mujeres, cámara, acción. Empoderamiento y feminismo en el cine argentino" de la editorial Continente que habla sobre el empoderamiento y el feminismo en el cine argentino con un recorrido desde las pioneras hasta llegar a nuestros días. También presentamos una charla y dictamos el taller "Periodismo de Entretenimiento".

¿Cuánto tiempo de investigación demandó el libro?

Gallego: En el libro volcamos todo lo que aprendimos a lo largo de una vida profesional. Por ejemplo Catalina fue una de las últimas personas que entrevistó a Tita Merello así que hay una anécdota que se refleja en el libro y yo desde que estoy en el periodismo, repasando mis entrevistas muchas fueron realizadas a mujeres o sea que ya había allí un germen de este libro. Estaba en el aire. Creemos que es un trabajo que se constituye como punta de lanza en algo que está en la atmósfera y que era necesario cristalizarlo. Nos llevó mucho trabajo de investigación y de encajar las piezas como en un rompecabezas.

Dlugi: Pero lo pudimos hacer, por suerte trabajamos muy bien juntos y hasta tenemos proyectos en común para el futuro. Fuimos ajustando las necesidades, con los gustos personales de cada uno en el libro, todas las piezas se fueron amalgamando como si fuese una máquina que ahora sentimos que funciona.

¿Cuál fue el disparador para encarar este proyecto?

Gallego: Habían libros de directoras o libros sobre actrices y pensamos "todo lo demás ¿no existe?" entonces el libro recupera el testimonio de todas las mujeres que trabajan en el cine (prensa , distribución, en festivales, maquillaje, dirección de arte, cámara).

Dlugi: En un comienzo, las mujeres tenían lugares específicos, eran prensa o maquillaje o vestuario y los demás roles hubo que conquistarlos, entonces nosotros nos metimos en todos los rubros. Estamos orgullosos de haber hecho un libro que no tenía antecedentes y por el que tenemos muy buenas devoluciones.

Gallego: Y reclamos porque (no vamos a mencionar a nadie) nos dijeron "pero a mí no me pusieron". Pero esto es un comienzo, nosotros tiramos ideas, proponemos. Además un punto interesante del libro es que en el cierre incluimos una lista de 44 películas que nosotros creemos que se tienen que ver, porque le otorgan a la mujer un rol de importancia y que tienen una sensibilidad particular para mostrar el universo femenino. No es un libro académico sino con capítulos autocloncusivos, con un lenguaje coloquial y simple.

¿Está la idea de seguir trabajando juntos?

Gallego: Se viene algo muy lindo con una figura del cine argentino.

Dlugi: No podemos adelantar nada más pero está relacionado con este impulso hacia las mujeres y el cine.

Se los vio en festivales de Cosquin, Tucumán, ahora aquí ¿Qué percepción tienen de los encuentros cinematográficos fuera de Buenos Aires?

Gallegos: Son necesarios, los festivales son el lugar donde vive el cine, más que en una sala comercial y festivales como este en el que la gente puede acceder gratuitamente a las actividades es un lujo. Esto hay que destacarlo porque el Festival de Cine de las Alturas tiene identidad propia, yo las películas que veo acá no las veo en otros encuentros. Además los festivales crean redes, posibilidades de trabajo, ideas a futuro, conocés gente. Hay que apostar por la cultura, por el cine y por los festivales.

Dlugi: Para mí los festivales son el lugar para ver cine que en otro lado no podés ver y a parte esta el contacto con la gente y ese intercambio que además de placentero y que te abre la cabeza, es muy emotivo, muy movilizante. Y valoren este festival, estrújenlo, úsenlo, exprímanlo hasta el último resabio.

¿Qué apreciaron durante el desarrollo del curso "Periodismo de Entretenimiento"?

Dlugi: Este tipo de cursos le sirve a la gente que recién empieza en periodismo y también a la que ya está trabajando para pulir algunos vicios, para recordar técnicas de reportaje y de crítica. Y la recepción fue enorme, vino mucha gente y la participación fue muy activa y yo observé mucho entusiasmo y eso a mí me encanta porque despertar entusiasmo por una profesión es muy lindo.

Desde su punto de vista profesional ¿cuáles son las claves para evaluar una película?

Dlugi: El periodista debe ubicarse en cuanto al medio en el que trabaja, si es popular o si es especifico y debe despertar inquietudes y tratar de interpretar el filme para que el lector se atreva a ver la película. No "spoilear" las películas, es decir no contarlas y aportar algo a la persona que nos toma como intermediarios, tratar de serles útiles. O sea hacer ver cosas que a partir de nuestro entrenamiento percibimos. Y para conseguirlo hay que ser constantes y ver mucho cine.

Gallegos: Y lo que fundamentalmente buscamos es impulsar el espíritu crítico, cuando una película te desorienta, te hace ver las cosas de otra manera, te estás reeducando y tenés la posibilidad de leer de otra manera el cine. Hay que apuntar ahí.

"Mujeres, cámara y acción”

La presentación del libro “Mujeres, cámara, acción. Empoderamiento y feminismo en el cine argentino” de Catalina Dlugi y Rolando Gallego se concretó en el Punto de Encuentro de la plaza Vilca.

En la oportunidad los periodistas se refirieron a la obra que trata sobre el feminismo en la historia del cine argentino, con relatos de mujeres directoras, guionistas y actrices hoy respetadas y reconocidas pero que fueron resistidas por los hombres que ostentaban el poder. Cuenta además cómo estas mujeres ocupan hoy lugares a los que les ha costado mucho llegar, y además como continúa la lucha por lograr la igualdad. Así, Dlugi y Gallego analizaron el rol de la mujer en la industria cinematográfica desde las pioneras hasta las hoy colectivamente organizadas, dispuestas a reivindicar sus luchas, sus derechos y a dejar en evidencia los abusos padecidos durante décadas por parte del sistema patriarcal.

Cabe destacar que para llevar adelante esta presentación, los periodistas y autores del libro, convocaron a distintas mujeres que hoy participan de nuestro festival y que tienen un rol importante en el cine. Así fueron parte de la propuesta Jimena Muñoz, productora general del festival; Diana Frey, productora ejecutiva del festival; Antonella Estevéz, creadora del FemCine; Verónica Calvo, de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina y la directora de fotografía Kris Niklison. Cada una de las invitadas pudo contar su experiencia de como traspasaron barreras y llegaron a ser lo que son hoy en día.