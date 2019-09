Gerardo Morales pidió no "usar la pobreza como una bandera política" y destacó el Plan de Contingencia de Jujuy.

"No vamos a acompañar la Emergencia Alimentaria"

Sobre la aprobación de Ley de Emergencia Alimentaria, el gobernador Gerardo Morales indicó que la Provincia no la acompañará, ya que el Plan de Contingencia aplicado en Jujuy funciona muy bien y hasta sería mucho mejor que la ley.

Tras la visita de la organización Barrios de Pie al Obispado, el gobernador Morales se reunió ayer con el obispo Daniel Fernández a fin de "rendirle cuentas" sobre cómo se está trabajando con el Plan de Contingencia y destacó la tarea de la Iglesia en materia de pobreza y su articulación con el territorio.

"Nosotros en Jujuy no vamos a acompañar la Emergencia Alimentaria, ya que se trata de un tema netamente político y orquestado por organizaciones afines a la oposición y al Frente de Todos, por eso tenemos otra visión y otro proyecto diferente", indicó Morales.

Refiriéndose al Plan de Contingencia agregó que "en la provincia hemos puesto en marcha esto que es más que una Ley de Emergencia, y que está teniendo resultados muy buenos, está conteniendo a todas las familias que tengan algún tipo de problema, ya que nuestro objetivo es cumplir con todos los jujeños"

Y agregó que desde el Gobierno "no sólo hemos abordado el tema alimentario sino también de ingresos de emprendedores, pymes y pequeños productores". Y en lo que respecta a infraestructura, indicó que "este año hemos gastado más de 150 millones de pesos en este plan para agua, luz, ingresos, capacitaciones, cooperativas, etc.", cerró explicando que el debate a nivel nacional en el Congreso es otra cosa, y que el bloque de la UCR planteará su posición este lunes, y que no asistirá el martes al "acto político que se realizará en la Legislatura".

Pobreza como bandera político

"No utilicemos la pobreza como una bandera política", dijo Morales en declaraciones a la prensa e indicó que en su opinión "hay un debate que tiene que ver con el poder, sobre quién maneja el bolsón de mercadería y esto es lo que está atrás del manejo de algunas organizaciones sociales. No queremos la nueva versión de la Tupac en Jujuy. Barrios de Pie y otras organizaciones están en la puja de ese manejo y yo creo que el trabajo tiene que ser diferente".

"Es más (Juan) Grabois (dirigente de Barrios de Pie) forma parte del Frente de Todos y así se torna en una cosa política, por lo que hay que tener mucho cuidado", advirtió.

Por último, destacó que desde el Gobierno provincial "estamos en ejecución de recursos importantes, ya tenemos herramientas, instrumentos legales y presupuesto. Empezamos con comedores escolares con 47 mil niños y hoy nos pusimos la meta de 90 mil y ya estamos dándoles de comer a 152 mil niños".

Instó a “no buscar réditos personales”

Tras la visita del gobernador Gerardo Morales y en declaraciones a la prensa, el obispo de Jujuy Daniel Fernández destacó que “la Iglesia tiene la obligación de escuchar a todos”, ya que los relatos de las personas que están en posiciones diferentes y con miradas diferentes sirven para entender qué es lo que le resultará mejor para el país. “Pero sin buscar réditos personales. No es tiempo de que se salve uno y que se hundan la provincia y el país”, aclaró.

En este marco indicó que desde la posición de la Iglesia “tenemos que tratar que las partes se entiendan y acercar las posiciones”, exclamó.

Agregó que tenemos que buscar una “mirada de conjunto y de entendimiento entre las personas y para ello será bienvenido todo lo que sirva para eso”. Y aclaró que “uno desea que todos los que quieren el bien común para la Argentina y la provincia aporten lo mejor y saquemos lo mejor de cada uno”.

Por último, llamó a los que más tienen a poner más de ellos por los que menos tienen.

“Hemos bajado la presión de la deuda financiera de 62 al 30%”

Sobre la preocupación que causa a los jujeños la deuda financiera de la provincia, el gobernador jujeño Gerardo Morales relató que durante su llegada al gobierno la deuda era de 11.800 millones de pesos para resolver los problemas de sueldos, etc.

“Esos casi 12 mil millones de pesos de un presupuesto de $18.500 millones, la deuda en ese momento era del 63 por ciento del mismo. Hoy la deuda financiera está en $18 mil millones sobre un presupuesto de $62 mil millones, es decir que hemos bajado la presión de la deuda financiera de un 62 al 30 por ciento, para todos los que les preocupa la deuda”, informó ayer en declaraciones a la prensa desde el Obispado de Jujuy tras mantener una reunión con el obispo Daniel Fernández.

Se refirió también a un componente de una deuda en dólares referida a proyectos que antes no había.

“Antes no había ningún tipo de deuda en dólares porque no había proyectos, pero ahora sí los hay y tienen que ver con la matriz productiva y con la definición de Jujuy Provincia Verde”, explicó.

En este marco indicó que hay una deuda de 331 millones de dólares con el Eximbank, por el proyecto Cauchari más el bono Verde de 210 millones de dólares, de los cuales hay que descontarle 90 millones de dólares por los impuestos (que después lo devuelven) por lo que son 120 millones de dólares “que hay que enfrentarlo con los 900 millones de dólares que vamos a recaudar en 15 años, por lo que tenemos en neto en el proyecto de Cauchari del orden de los 170 millones de dólares, la ganancia”.

Se refirió también al proyecto Girsu con 45 millones de dólares “que está autorizado pero recién vamos ejecutando 6 millones de dólares que luego se va a atender esa deuda con el pago de la tasa de recolección de residuos que cobran los municipios”. Por último, hizo referencia al crédito de ZTE de 25 millones de dólares, y que con esto cerraría la composición.

E hizo referencia también a otros proyectos que todavía “no están aunque tengan aprobación en la ley, todavía no están autorizados, como la planta de 200 MW y la planta de generación distribuida de 96 MW que originará una mayor renta”.

Macri estará en Jujuy el 19

El gobernador Gerardo Morales ratificó la vista del presidente Mauricio Macri a la provincia de Jujuy el 19 del corriente mes.

“El Presidente inaugurará la primera etapa del aeropuerto "Horacio Guzmán’ el día 19, como así también la planta de agua de Alto Reyes, que es una obra que resuelve el problema del agua en la capital por unos 30 años más”, expresó.

Indicó que la primera etapa del aeropuerto, que consiste en dos módulos, ya empezará a funcionar, agregando que hay que demoler el aeropuerto viejo. Y sobre la planta de agua informó que se trata de una “gran obra” con una inversión de cerca de 200 millones de pesos.

Cauchari

El jefe de Estado provincial adelantó que el 2 de octubre se llevará a cabo la inauguración de Cauchari 2 y 3, momento en el que Cauchari 1 se encontrará al 60 por ciento debido a las inclemencias climáticas, pero que será terminada el 25 de octubre.

Pero para Cauchari 1 no se podrá hacer un acto inaugural debido a la cercanía con las elecciones presidenciales.

“Ya empezarán las pruebas de provisión de energía durante dos meses. No vemos la hora de empezar a facturar y que empiece a entrar plata a la provincia”, expresó.

En este marco indicó que las plantas podrían empezar a facturar en diciembre, ya que esa es la meta, y que en el peor de los casos podría extenderse hasta enero.