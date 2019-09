Los carroceros del interior también ultiman sus trabajos

Alumnos del Centro Polivalente de Artes de la ciudad de San Pedro de Jujuy intensifican el trabajo en su canchón para llegar con el carruaje de este año al primer desfile en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

En diálogo exclusivo con El Tribuno de Jujuy, los chicos manifestaron el entusiasmo que le ponen a la construcción del carruaje.

Pero también subrayaron que necesitan mucha ayuda porque les queda poco tiempo para el arranque de los desfiles.

El motivo del carruaje en este 2019 es "El Éxodo Jujeño en caricaturas", según lo que adelantaron.

Es un trabajo innovador donde los estudiantes sampedreños ponen de manifiesto todo su talento como artistas plásticos.

Para culminar con el proyecto de este año necesitarían telas de varios colores, lanas, agujas, tafeta blanca y botones.

También precisan pistolas y cartuchos de silicona de diferentes tamaños para seguir el forrado.

Más iluminación

"El carruaje de este año tendrá mucha más iluminación, por eso queremos llegar bien con el tiempo", dijeron los carroceros a El Tribuno de Jujuy.

Teniendo en cuenta la situación económica, los jóvenes estudiantes lanzaron un bono contribución para que toda la comunidad colabore con un costo de 50 pesos y se realizó el sorteo en la víspera en el edificio escolar.

El.primer premio fue una tablet y el segundo un desayuno.

Los estudiantes sampedreños están muy entusiasmados y nerviosos en estas instancias claves para concluir con su trabajo y llegar a la Ciudad Cultural.

Los “pericos” de la Comercial a todo ritmo

Desde que empezaron en las vacaciones de invierno a los “pericos”, carroceros de la Escuela de Comercio Nº 1 “José Manuel Estrada” de Perico, les sucedieron muchas cosas, algunas para olvidar, como dicen ellos, y otras para darse cuenta que la unión hace la diferencia para concretar una vez más el sueño de que un hermoso proyecto de carroza tome forma. Encaminados ahora ya para concretar la idea de un trabajo artesanal que está relacionado con la provincia, por eso las figuras de las llamas y ollas de barro resaltan de la carroza que los estudiantes casi en silencio trabajan meticulosamente.

El estudiante Benjamín Ponce dijo que “aquí estoy de ayudante, estamos en la etapa de forrado, es cansador pero gratificante ver como ya vamos uniendo partes, entonces uno pierde noción del tiempo cuando se está aquí, falta mucho por eso, a veces me impaciento, no sé a quién ayudar primero. Yo también estuve en el soldado de los hierros primero y ahora para lo que sea estoy presente”. Este colegió sufrió mucho al principio porque no tenían los hierros para hacer la base, llegó tarde ese material de trabajo, pero igual la perseverancia de los chicos los llevó a reciclar otros hierros, nada los detiene.

Brisa y Eugenia, compañeras de estudio y ahora en la tarea del forrado de una olla de barro gigante, entre risas y miradas cómplices, trabajan con mucha atención, consultan con la profesora Liliana del Val y siguen, es que “parece que la tarea no se termina, pero va tomando forma y eso nos emociona”, manifestaron con sus manos llenas de pegamento, pero convencidas de que va a quedar muy linda y será un orgullo. De repente gritan: “No me saques fotos!, estamos desarregladas porque despertamos y nos vinimos así no más, sólo pensamos en terminarla”.

Hoy, desde las 9, se realiza la gran pintada

Todo está listo para la gran pintada estudiantil. La cita es hoy, a partir de las 9, en las calles de la Ciudad Cultural con la participación de miles de jóvenes que dejarán plasmados sus mejores dibujos.

La edición 68º de la Fiesta Nacional del los Estudiantes empieza a sentirse con más fuerza a medida que pasan los días.

En la jornada de hoy será con uno de los eventos más tradicionales, que requiere de todo el talento de los chicos, la gran pintada estudiantil.

Los trabajos darán inicio a las 9 en la Ciudad Cultural con la participación de estudiantes, profesores, profesionales, instituciones y familias que dejarán en las avenidas sus mejores dibujos, justamente a la largo de todo el trayecto que recorrerán las carrozas desde la semana próxima.

Incluso se espera que el tiempo acompañe porque se pronostica una jornada a pleno sol y altas temperaturas.

Restringen el tránsito

La Dirección de Tránsito y Transporte, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad capitalina, procederá hoy, a partir de las 8, a prohibir el tránsito sobre avenida de Los Estudiantes de Ciudad Cultural del barrio Alto Padilla, con motivo de realizarse la pintada estudiantil en el marco de la 68º Fiesta Nacional de los Estudiantes. Se informó a la población en general y a los conductores en particular que, en razón de la realización de la tradicional pintada estudiantil en avenida de Los Estudiantes Jujeños, a partir de las 8 se procederá a restringir el tránsito vehicular en la citada arteria. Razón por la cual, las unidades del transporte urbano de pasajeros modificarán su recorrido por: Santibáñez, Airampo, acceso a 23 de Agosto, Suipacha, colectora Pila Solá, ingreso a Ciudad Cultural por avenida de Las Carrozas, avenida Bolivia y recorrido habitual. Se exhortó a los automovilistas a prestar especial atención a la cartelería y personal apostado en el lugar.