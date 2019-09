Halsey lanza disco el 17 de enero

La artista multiplatino nominada al Premio Grammy Halsey lanzará Manic, sucesor de su álbum de 2017 Hopeless Fountain Kingdom, el 17 de enero de 2020 por Capitol Records. Y la cantante ya lanzó "Graveyard", el nuevo sencillo de Manic, junto con la pre-orden del álbum y su portada.

El miércoles, los fanáticos vieron un live-streaming de Halsey pintando la obra de arte para la portada del álbum. El registro de ese momento ya está disponible en YouTube como un clip en cámara rápida de Halsey creando la pintura. Quienes preordenen Manic en formato digital recibirán instantáneamente "Graveyard" y su éxito quíntuple platino "Without Me".

Halsey, quien recientemente ganó un VMA, dos premios Teen Choice y el premio Hal David Starlight, presentado por el Songwriters Hall of Fame, será la portada de la edición de octubre de Cosmopolitan.

Desde 2015, Halsey ha acumulado más de 23 mil millones de streams en todo el mundo y ha vendido más de 9 millones de álbumes a nivel mundial. Ha agotado shows en los cinco continentes (incluido el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York), fue nominada a un Grammy y apareció en una amplia variedad de portadas de revistas además de Cosmopolitan, incluidas Rolling Stone, Nylon, Forbes, Playboy y Billboard. Su álbum debut de 2015, Badlands, fue certificado Platino por la RIAA a un año de su lanzamiento. Halsey se alzó con el puesto número 1 en el Billboard 200 con Hopeless Fountain Kingdom certificado platino en 2017, el cual contiene éxitos como el doble platino "Now or Never" y el cuádruple platino "Bad at Love".

Su éxito quíntuple platino "Without Me", incluido en Manic, pasó dos semanas en el puesto número 1 en el Hot 100 a principios de 2019, marcando su primer sencillo en solitario en alcanzar el primer puesto. Hoy se ubica como el Top 10 del Billboard Hot 100 de más larga duración de una artista femenina de este siglo. Es la primera artista desde 2014 en tener simultáneamente los lugares No. 1 y No. 2 en la lista de radio Hot 100 Pop Song de Billboard. En marzo de 2019, Halsey se convirtió en la primera artista en la historia en reemplazarse a sí misma en el No. 1 dos veces en la lista de Radio Pop de EE. UU. cuando “Without Me” regresó al No. 1, superando a “Eastside”, su colaboración doble platino con Benny Blanco y Khalid, que se ubicaba en el primer lugar. "Without Me" es la canción más tocada de 2019 en las radio de los Estados Unidos. Asimismo, este año colaboró en el éxito platino de BTS "Boy With Luv" y, más recientemente, junto a Future en "Die for Me ", canción del nuevo álbum de Post Malone.

Halsey continúa empujando los límites creativos, expandiendo su influencia e impacto más allá de la música. Después de hacer su debut cinematográfico en la película animada de 2018 Teen Titans GO! como la voz de Wonder Woman, fue vista en A Star is Born, protagonizada por Bradley Cooper y Lady Gaga. Además, continúa usando su voz en causas en las que cree apasionadamente, incluidos los jóvenes marginados, los derechos de las mujeres, la salud mental y la comunidad lgbtq. Glaad la honró en 2018 como "Mejor Artista Musical".