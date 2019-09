Miguel Ángel Pichetto, duro con la UIA: “Le faltó cantar la marcha peronista”

Ferviente opositor a los piquetes, el senador nacional y candidato a vicepresidente en fórmula con Mauricio Macri, Miguel Angel Pichetto, reiteró sus quejas sobre los cortes de calles, donde le apuntó al líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, pero desparramó su molestia con otros sectores. Dijo que le "inquieta el silencio de la Iglesia", deslizó críticas a Miguel Acevedo, titular de la Unión Industrial Argentina, por compartir escenario con Alberto Fernández en Tucumán y tildó de "exageración" la emergencia alimentaria. Además, cuestionó la cantidad de planes sociales sostenidos con impuestos de la clase media.

"Hay mucha gente repensando el voto. Hay hechos que se están sucediendo que preocupan mucho, hay escenarios en la calle de contenido violento. Hay algunos personajes que están allí en la centralidad del Frente de Todos que están siempre al frente de los conflictos, caso Grabois, por ejemplo. Creo que ha estado en la centralidad de escenarios de conflicto en los últimos 15 días, en donde llama mucho la atención que la Episcopal, la Iglesia no haga una reflexión en orden a la violencia en la calle, o eventualmente lo que hicieron en los shoppings", arrancó Pichetto en el programa "Sábado tempranísimo" de radio Mitre.

"Por lo menos un llamado a que todos reflexionemos, a que ese no es el camino para generar reclamos aún cuando estos sean de contenido legítimo. Me parece que esa Argentina no la quiere la gente y por eso creo que hay una oportunidad", afirmó el senador nacional por Río Negro.

Y agregó: "El silencio de la Iglesia me inquieta. Grabois siempre ha tenido una cierta tutela, una referencia del Papa. Y la Iglesia, que tiene un rol importante al lado de los pobres, tiene que llamar a la reflexión, a la tranquilidad, la paz social".

Pichetto reiteró su idea de que "Argentina no es Biafra", pero admitió que "tiene problemas, hay sectores económicos sociales que tienen dificultades". Sin embargo, señaló que "el Estado está atrás. La plata que pone el ministerio del Desarrollo Social, que se la pone a adversarios políticos y que hacen política en contra del gobierno, es muchísima y no es que la gente está totalmente desamparada y que no come a la noche, hay a lo mejor algún sector. Ahora esas familias, hay que identificarlas porque está el Estado nacional, el Estado provincial y los municipios".

"Me parece también que las indefiniciones del candidato a Presidente (Alberto Fernández), que no lo cuestiona esto, por el contrario hemos leído casi con sorpresa un reportaje en Tucumán defendiendo a este personaje", remarcó Pichetto, en referencia a la entrevista que Fernández concedió a La Gaceta de Tucumán, titulada "Grabois es un hombre que está preocupado por la pobreza".

Críticas a la UIA

A su vez, Pichetto se mostró confiado en revertir el resultado de las PASO. "En octubre hay otra elección, hay mucha gente que no ha votado, más de cinco puntos. Hay mucha gente que ha votado castigando al gobierno, reclamando, llamándole la atención. Pero ahora se ha dado cuenta de que vuelve lo anterior. Y vuelven todos los actores, vuelven los mismos personajes, vuelven todos", señaló, al tiempo que dijo que no le gustan las "campañas del miedo".

"Y vuelven ideas viejas. ¿Cuál es la única idea económica que se ha sostenido hasta ahora? Un acuerdo económico-social entre le sector empresario, la UIA, muy achicada por cierto con el presidente Acevedo que se subió al palco (del acto de Alberto Fernández en Tucumán). Me llama la atención porque creo en los equilibrios, en esquemas más razonables, le faltó cantar la marcha (peronista). Debería haber un poco más de mesura. ¿Cuál es el único planteo? Un acuerdo de precios y salarios al estilo (José) Gelbard. ¿Saben cómo termina? Vuela todo por el aire. Puede ser una cosa transitoria para que el gobierno se acomode, es muy difícil sostener precios y salarios en la Argentina", afirmó sobre la búsqueda del acuerdo de Alberto Fernández para un eventual gobierno.

Pobreza, piquetes y trabajo

"No hay ningún país de América que ponga, en términos porcentuales, la plata que se pone en la seguridad social en la Argentina, ninguno. Supera el 65% el total del presupuesto nacional", remarcó Pichetto.

"Si este tema no se aborda por el gobierno que resulte elegido, la crisis se va a seguir acentuando y lo que se va a seguir consolidando es la estructura de pobreza. Acá esto no va, no camina, es prácticamente inviable. Que los sectores medios, los trabajadores tengan que sostener con sus impuestos una estructura de gente que no trabaja es inviable, no existe en ningún país del mundo", añadió el senador al que se le termina el mandato el 9 de diciembre.

Y volvió a la polémica por sus dichos sobre el empleo y los planes sociales. "Acá vienen ciudadanos de otros países, en la última etapa han venido venezolanos en un número impresionante, más de 400 mil, están todos trabajando. Todos trabajan en la estructura de servicios, la mayoría. Hay que dar un gran debate por el trabajo. Acá mucho trabajo en negro, hay planeros o piqueteros que trabajan en negro y cobran el plan. Es una estructura de gasto impresionante en la Argentina que si no se resuelve no hay salida".

"Sumado al plan está la AUH, con lo cual hay una estructura económica que inmoviliza a esa gente para que salga a buscar trabajo", aseguró el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio.

"Ahora hay emergencia alimentaria, como que la gente no come en la Argentina, me parece que son exageraciones", afirmó el senador que debe tratar esta semana el proyecto que obtuvo media sanción, con 222 votos, en Diputados. Sobre ese tema, en el programa "Digamos todo" de CNN Radio dio dos definiciones más: "No creo que la ley de Emergencia Alimentaria resuelva nada. Estoy pensando cómo voy votar en la sesión".