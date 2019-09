Video: A lo Rocky, Scola se preparó en soledad para afrontar el Mundial

Con sus 39 años a cuesta, viene Luis Scola demostrando su vigencia dentro del básquet argentino, y no por su liderazgo dentro y fuera de la cancha, sino que por su estado físico, su calidad y efectividad dentro del campo de juego. Pero su excelso nivel es prueba del sacrificio, trabajo y preparación que llevó adelante aún durante sus vacaciones de la temporada regular con la vista puesta en hacer un buen desempeño en el Mundial de China.

Mientras Argentina se prepara para la histórica final frente a España, volvió a aparecer un vídeo dónde se ve al 4 de la Selección Argentina entrenando en solitario, a lo Rocky, en su cancha de su campo de Castelli, provincia de Buenos Aires.

Scola es el último representante de la recordada Generación Dorada, y mantiene su vigencia gracias al arduo trabajo y preparación, dejando en claro que la edad no es un impedimento para desempeñarse en gran nivel junto a jugadores aún más jóvenes que él.

En su campo de Castelli, y bajo las órdenes de Mariano Sánchez (técnica individual) y Marcelo López (PF), entrena desde hace cuatro semanas Luis Scola. Desde ayer, también con la compañía de Agustín Cáffaro. pic.twitter.com/h1ryF71wHQ — CABB (@cabboficial) June 5, 2019

Junto a Mariano Sánchez en la preparación técnica y Marcelo López en la preparación física comenzó a desarrollar esta versión suya abrumadora de hoy. Un auténtico Rocky Balboa de las pampas. “Hay cualidades que uno tiene y otras que no. Hay un nivel de capacidad que tenés que tener pero hay cosas que se aprenden. Todo y todo el tiempo. Siento que todos tenemos la obligación de aprender todos los días”, declaró en su momento el líder de la Selección que mañana buscará ratificar este gran momento con el máximo título de básquet a nivel mundial.

Siendo fiel a ese concepto es que levantó la cancha en Castelli para no dejar de preparase ni un momento. Hoy con 39 años, el fruto de esas convicciones y del trabajo no sólo le dan la razón, sino que sigue levantando elogios de sus compañeros. Cuando lo Confederación mostró a Scola entrenando fue Alejandro Montecchia el primero en destacarlo “¡Lo que marca la diferencia! El jugador "tipo", que termina de jugar en sus ligas, se olvida del básquet y vuelve a la pretemporada con 5 kilos de más. Y están, los que -como Luis- trabajan para mejorar sus puntos débiles y no perder su puesta a punto física. Gran ejemplo para los jóvenes".

Otro dato, en este caso aportado por el entrenador Sergio Hernández :"Un año atrás, Scola me agarró y me dijo: 'Nosotros podemos jugar las semifinales'. Yo le pregunté si estaba seguro. Y él me repitió con seguridad que sí. Eso es Scola, eso describe lo que es Scola". Ese partido fue frente a Puerto Rico, en el estadio Cincuentenario de Formosa. Aquel lunes 17 de septiembre de 2018, Argentina sacó de la cancha a los boricuas: triunfó 106-84 para encaminar la clasificación a la Copa del Mundo.

“Es su quinto Mundial, ahora irá por su cuarto o quinto Juego Olímpico. Es el hombre. Vamos detrás de él”, explicó el Oveja en conferencia para explicar el valor del interminable “Luifa” que asombra con sus números.