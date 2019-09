Argentina va por otro triunfo y el campeonato

Argentina, con un alto nivel deportivo y con mucha confianza desde lo emocional, frente a España, fiel al éxito cimentado en su trabajo defensivo será hoy la final del Mundial de Básquet que se está desarrollando en China.

Pocos hubieran apostado por este desenlace en un torneo en el que Serbia, con su equipo de brillantes torres, y Estados Unidos, con su colección NBA a pesar de su ristra de estelares renuncias, partían como grandes favoritas.

Pero un par de semanas después los únicos equipos que cuentan por victorias sus siete partidos, sinónimo de jugar la final, son España y Argentina y se medirán a partir de las 9, generando una enorme expectativa en ambos países.

Para ambos seleccionados sería el segundo título mundial. España lo consiguió en Japón 2006 con un equipo al que ya pertenecían Marc Gasol y Rudy Fernández, respectivos referente y capitán del grupo que compite en China 2019.

Argentina se coronó en el primer Mundial, de anfitrión en 1950. Luego su Generación Dorada rozó el título en Indianápolis 2002, preludio del histórico oro olímpico en Atenas 2004.

De aquellos tiempos sobrevive, y de qué forma, el capitán Luis Scola, capaz de matar a Francia con 28 puntos en semifinales a los 39 años.

Sergio Hernández, el seleccionador argentino, desveló lo ocurrido a continuación.

"En el vestuario Scola dijo: "Tenemos 25 minutos para celebrar, después se acabó el ruido, no quiero redes sociales, nos tenemos que concentrar en el siguiente partido, tenemos 40 minutos para hacer historia". Por cosas así sigue jugando a básquet", señaló el técnico.

"Ese flaco, el de la foto, es un extraterrestre!", escribió en las redes sociales la leyenda "Manu" Ginóbili, presente el viernes pasado en el Wukesong Sport Center.

Ahora Scola chocará con Marc Gasol, cinco años menor, que también sacó los galones en semifinales al destrozar a Australia con 33 puntos, 29 tras el descanso, en un partido dramático que se decidió en la segunda prórroga. Argentina, ganadora del oro en los Panamericanos en agosto, llevó su magnífica racha hasta el desenlace del Mundial y pretende coronarse.

“Preparado”

El basquetbolista Nicolás Laprovittola aseguró ayer que la selección nacional está “demostrándole al mundo de qué está hecho” el equipo y aseguró que es un equipo que está “muy bien preparado”. “Estamos demostrando que estamos preparados para cualquier rival, para competir de igual a igual con todos y a jugar bien. Lo estamos cumpliendo y estamos demostrándole al mundo de qué está hecho este equipo”, reveló. Asimismo, el base del equipo argentino manifestó: “Se ve la soltura que tiene el equipo en la cancha ya que juega de una manera que fluye y demuestra que está muy bien preparado”.

Sergio Hernández: “Esto era utópico”

El entrenador de la Selección Argentina de básquetbol, Sergio Hernández, aseguró que era inimaginado que el selectivo nacional llegue a la final del Mundial de China y aseguró estar alegre por considerar que llegar a esa instancia no estaba en sus planes. “Estar en una final del mundo hoy por hoy es una alegría porque no estaba en mis planes”, indicó Hernández, quien además dijo: “Estamos lo suficientemente tranquilos, hay que estar un poquito nervioso que es lo que te mantiene activo y competitivo”. En diálogo con la prensa, el técnico del conjunto argentino que hoy se enfrentará a España expresó luego: “Esto era utópico hace un tiempo porque no eramos candidatos a ser campeón del mundo, pero estamos acá y lo queremos ganar. Hay cosas que, más allá de la experiencia que tengas, te superan”.

Hernández comentó además: “Se hablaba que la zona nuestra había sido fácil y no coincido para nada porque Nigeria y Rusia eran equipos poderosos que podrían haber estado en esta instancia”. A lo que agregó: “Podés ganar un partido por sorpresa, pero llegar a la final del mundo no es por sorpresa”.