Escasean las naftas en algunas estaciones

La falta de abastecimiento en algunas estaciones de servicio jujeñas es un hecho. Tras un recorrido de El Tribuno de Jujuy por diferentes surtidores de la capital se pudo constatar que algunas tienen faltante de nafta súper y otras de diésel. El motivo es el congelamiento del precio por parte del Gobierno nacional, según lo confirmó Silvia Ficoseco, miembro de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy.

Del relevamiento se pudo saber que las expendedoras que más están sufriendo la falta de combustibles son las denominadas de bandera blanca, que no cuentan con contratos de suministro periódico de las petroleras. En diálogo con este medio un playero de un surtidor de bandera blanca, que pidió resguardar su identidad, confirmó que "nos está faltando el combustible, por ejemplo ahora no tenemos nafta, es que está difícil comprar ahora porque nadie está vendiendo, por lo tanto los mayoristas no nos pueden vender a nosotros", comentó, y consultado sobre cuál es el motivo expresó que "desde que congelaron los precios".

En otra estación de servicio indicaron que "nosotros al ser de bandera blanca le compramos a otra estación de servicio a la que le bajaron el cupo y nos querían vender con otro precio, y apenas se empezó a saber que el precio podía subir estuvimos unos siete días sin gasoil y ahora estamos relativamente bien, pero no está del todo normalizado".

Igual es el caso de otro surtidor pero de bandera. "Es verdad que hay desabastecimiento, pasa que no están mandando el cupo", informó un trabajador que también pidió resguardar su identidad.

"Hay estaciones a las que le bajaron entre un 20 y un 30 por ciento el cupo por el congelamiento". "Por ejemplo, en nuestro caso si queremos comprar tres camiones para una semana nos dicen que sólo nos van a mandar dos" y sumado a que es "en el sur del país donde hay más faltante", los camiones transportistas que cargan alrededor de 300 litros "cuando pasan por acá y por todas las estaciones de ruta las van dejando desabastecidas" para los automóviles de menor porte "que por lo general cargan sólo entre $300 o $500", explicó.

Como otra causa del desabastecimiento de combustible, que en el caso de este surtidor de bandera es el de diésel común, el trabajador advirtió que "yo creo que a nuestro combustible lo están vendiendo a Bolivia. Como aquí está congelado el precio allá se lo pagan en dólares, por lo tanto a mayor precio".

El combustible mayorista

Sobre el desabastecimiento de combustibles en las estaciones de servicio de Jujuy, la titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Silvia Ficoseco, confirmó esta situación pero aclaró que la palabra correcta no sería "desabastecimiento sino que se trata de la falta de algunos combustibles, particularmente nafta súper y diésel en algunas de las estaciones de servicio".

En diálogo con El Tribuno de Jujuy confirmó que "el inconveniente que estamos teniendo en Jujuy es que el combustible mayorista que es el que compran las estaciones de servicio ‘blancas‘ es mucho más caro", expresó. Y consultada sobre si esta es una situación habitual en el mercado indicó que "no, es de ahora por esta cuestión del congelamiento del precio tras el que las petroleras se comprometen a entregar el combustible solamente para sus estaciones de servicio y no para redes mayoristas, por eso las estaciones ‘blancas’ se ven perjudicadas y quedan fuera del mercado y con un costo más alto de entre el 17 y el 20%".

Y sobre por qué una estación de servicio de bandera también está sufriendo el desabastecimiento explicó que "al haber un mercado que no está abastecido (bandera blanca) los consumidores se van a buscar a las estaciones con bandera a las que las petroleras también les han puesto cupo en la entrega y ya no pueden comprar la cantidad que quieran". En este marco informó que cuando se les reclama que se les venda más cantidad de producto "desde las petroleras nos dicen que con el precio del crudo como está y considerando que se compra en dólares, ellos no pueden producir combustible a precio congelado”.

Harán controles en surtidores del Norte

El Gobierno llevará a cabo inspecciones en estaciones de servicio del Norte del país para constatar el correcto abastecimiento de combustible en la plaza local, ante denuncias de escasez tras la decisión del Gobierno de congelar los precios del rubro temporalmente.

El secretario de Defensa del Consumidor de Salta, Carlos Morello, se reunió con la Cámara de Estaciones de Servicio provincial ante “la posibilidad de que el consumidor pudiera verse afectado ante la falta de abastecimiento en estaciones de servicio de distintos puntos”.

El presidente de la Cámara, Manuel Alberto Pérez, resaltó que la medida anunciada por el Gobierno nacional “está generando la falta de abastecimiento, especialmente en las denominadas "blancas’” .

Por ello, Morello anticipó que el organismo llevará a cabo inspecciones en estaciones de servicio para constatar la situación.