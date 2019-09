Las producciones andinas recibieron reconocimiento

Durante una cálida gala que se realizó en la sala mayor del teatro Mitre el viernes, fueron premiados los ganadores de las competencias (ficción, documental y cortos Noa) en el marco del 5º Festival Internacional de Cine de las Alturas. La producción audiovisual ecuatoriana "Cenizas", de Juan Sebastián Jácome, y las argentinas "La Boya", de Fernando Spiner, y "Sacha", de Juan Pablo Torales, fueron las ganadoras de las tres competencias.

La especial ceremonia conducida por Lucía Sant y Santiago García Gnecco inició con la presentación del grupo "Portal de mi país", cuerpo de danza dirigido por Julieta Gareca y Gustavo Padilla. Los hábiles bailarines protagonizaron vistosos cuadros con danzas típicas de los países que participaron del festival (Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú , Bolivia, Chile y Argentina). Seguidamente se dirigieron a los presentes los directores artísticos del festival, Marcelo Pont y Daniel Desaloms.

"Siento que la palabra gracias no alcanza, para retribuir a todos los que participaron. Pero sirve ver como creció el festival en estos 5 años, cuando empezamos con la idea no imaginamos tanto. Lo que vemos hoy y lo que hemos logrado llegando al resto del continente, nos hace sumamente felices", señaló Desaloms. Asimismo se mostró emocionado por la adhesión del público jujeño al festival "creemos que se ha construido un fenómeno, y el público acude de forma numerosa a las funciones llenando las salas. Es un festival que los jujeños ya se apropiaron, y esto se debe a que se identifican con el cine andino y lo sienten propio". También agradeció a los cineastas "que cada año nos envían sus películas y que nos complican porque son de gran calidad", a los periodistas "que siempre acompañaron las instancias del encuentro" y a los miembros del jurado porque "el festival no sería posibles sin ellos", dijo.

A su vez, Marcelo Pont indicó "queremos destacar que dimos el primero paso, hacia el resto de los países porque este año proyectamos en Bolivia, fue muy emocionante para nosotros", contó reconociendo la labor del equipo de Cine Móvil que junto al "Alturas Móvil" proyectaron un filme por primera vez en la ciudad de Villazón. Y reconoció la labor del staff del festival, "quiero agradecer a todo el equipo por este trabajo hermoso y tan bien elaborado con tanto compromiso", concluyó.

Luego el prestigioso director de fotografía, Ricardo Aronovich recibió un galardón por su trayectoria "por su invaluable aporte a la cinematografía mundial", indicaron.

Después destacaron la labor de los cinemovileros que estuvieron recorriendo la provincia acompañados del "Alturas Móvil", proyectando filmes fuera de las salas de cine tradicionales, visitando escuelas y realizando funciones especiales al aire libre.

Vale subrayar que la velada contó con la presencia del gobernador de la Provincia Gerardo Morales; el ministro de Cultura y Turismo de la Provincia, Federico Posadas; el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, entre otros funcionarios locales e internacionales, miembros del Ente del Festival Internacional de Cine de las Alturas y representantes de los países participantes. También, participaron autoridades del Incaa y representantes de las instituciones cinematográficas que apoyan al festival.

Seguidamente comenzó la entrega de las estatuillas Andes

Premios Andes

El Festival Internacional de Cine de las Alturas entregó los premios Andes a los mejores filmes de cada competencia. Así fue como el ecuatoriano, Juan Sebastián Jácome recibió el Andes y $ 180.000 por su largometraje de ficción "Cenizas", obra que examina a una familia en crisis, ambientando su historia bajo la penumbra amenazante de un desastre natural.

Por su parte, el documental ganador de la competencia internacional fue "La Boya" de Fernando Spiner quien también alzó el premio Andes y $180.000. El documental fue descripto por el jurado como "una invitación a entrar en una experiencia cinematográfica y poética construida desde una cuidada apuesta visual y sonora que se mueve desde lo personal a lo comunitario"

En cuanto a la competencia regional de Cortos NOA, el ganador fue el santiagueño Juan Pablo Torales por su cortometraje "Sacha", ganando la estatuilla, $ 80.000 y 30 horas de estudio para el diseño de sonido y armado de bandas sonoras

El público también tuvo la oportunidad de elegir sus producciones favoritas, de este modo el cortometraje que obtuvo el Premio del Público, fue "San José de los Humildes" del director jujeño Hernán Paganini. En la categoría documental, los espectadores eligieron "Vilca, la magia del silencio" de Germán Cantore y Ulises de la Orden, mientras que la ficción que más le gustó al público fue "Magalí" de Juan Pablo Di Bitonto, película que fue rodada en la ciudad de Susques.

Todos los ganadores

Competencia de Ficción

- Mejor Largometraje de Ficción: “Cenizas” del director Juan Sebastián Jácome

- Mejor Director: Andres Finat por “Sumergida”

-Mejor Guión: Jhonny Hendrix Hinestroza y María Camila Arias por “Candelaria”

-Mejor Dirección de Fotografía: Gustavo Soto por “Muralla”

- Mejor Actuación Masculina: Diego Naranjo por “Cenizas”

-Mejor Actuación Femenina: Eva Bianco por “Magalí”

-Mención Especial del Jurado “Mataindios” de los directores Oscar Sánchez Saldaña y Robert Julca Motta.

- Premio del público: “Magali” de Juan Pablo Di Bitonto

Competencia de documental

-Mejor Documental: “La Boya” de Fernando Spiner

- Mención Especial del Jurado: “El Método Livingston” de Sofía Mora

- Premio del Público: “Vilca, La Magia del Silencio” de Ulises De La Orden y Germán Cantore.

Competencia Cortos NOA

- Mejor Cortometraje: “Sacha” se Juan Sebastián Torales.

- Mención del Jurado: “Pacha, Barro Somos: La Pacha y El Diablo” de Aldana Loiseau

-Premio del Público: “San José de los Humildes” de Hernán Paganini.

Premios de instituciones

-Premio Argentores al Mejor Guión de Ficción para Rodrigo Patiño, Camila Urioste, Fernando Arze y Fernanda Rossi por “Muralla”

-Premio Sagai: Mejor Actriz para Rita Pauls por “Vigilia en Agosto”,

-Mejor Actor para Walter Rodríguez por “Marilyn”.

-Premios de la Asociación de Cronistas Cinematográficos: Mejor Ficción para “Los Miembros de la Familia”, Mejor Documental para “Quién Mató a mi Hermano” y Mención Especial para “Magalí”.

-Premio de la Asociación de Editores: Mejor Montaje para Alejandro Parysow por “La Boya”.

-Premio de la Asociación de Directores de Arte, Mejor Dirección de arte para Gonzalo Delgado por “Sueño Florianópolis”