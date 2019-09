Sanabria: "No fue un resultado justo"

Ignacio Sanabria, quien marcó un golazo en la caída ante Defensores de Belgrano, explicó que debió salir en el primer tiempo por una molestia muscular que lo venía aquejando en la previa del partido. "En la semana ya venía con el aductor cargado, con dolor y hoy (por el sábado) no aguantó más. Me dolía para patear y para arrancar. Por eso tuve que pedir el cambio para no terminar de romperme", sostuvo

Los resultados de ayer: Brown 1 - Independiente Rivadavia 0; Mitre 2 - Agropecuario1; Gimnasia (M) 1 - Rafaela 2; S.Martín 0 - Barracas 0.

El lateral-volante convirtió de 40 metros. Fue un zapatazo que se metió en el ángulo izquierdo del arquero Maxi Velasco. "En la jugada esa teníamos algo preparado con Leo (Ferreyra) que me picó por la derecha, pero como no me salía nadie decido patear y por suerte salió adentro", le contó "Nacho" a El Tribuno de Jujuy con un sabor agridulce por anotar un verdadero golazo, pero obligado a pedir el cambio en una derrota agónica de Gimnasia.

Sanabria, quien marcó el segundo tanto con la camiseta del "lobo" luego de anotar en la fecha 12 del torneo pasado en el empate 1 a 1 con Sarmiento en Junín, entendió a la salida del vestuario del estadio "Juan Pasquale" que la victoria del "dragón" no tuvo tintes de justicia. "No creo que haya sido justo el resultado. Sabíamos que la cancha era muy chica, pero también estaba fea. Sabíamos que iba a ser así. Primero golpearon ellos, después nosotros y lo terminamos perdiendo en el final sabiendo que jugaban así", se lamentó quien estaba manteniendo un buen nivel hasta que debió ser reemplazado por Nahuel Zárate a los 42 minutos del primer tiempo.

En tanto, el jueves desde las 21.05 Gimnasia tendrá otro duro choque con un aspirante al título como Quilmes, con televisación de TyC Sports. Para ese encuentro el cuerpo técnico le prende velas a la recuperación de Matías Córdoba, quien sufrió ante Tigre un esguince de tobillo izquierdo. Con pocos días para rehabilitarse, la presencia del sampedreño es incierta. Si no llega habrá que aguardar si Marcelo Herrera le mantiene la confianza a Virreyra, quien no era titular hacía 7 meses (desde la fecha 14 del torneo pasado cuando Gimnasia venció 2 a 1 como visitante a Ferro) u opta por el ingreso de Hernán Hechalar, el último refuerzo que arribó para este campeonato.

También habrá que esperar la evolución de Sanabria, quien debió ser reemplazado ante Defensores de Belgrano por una molestia muscular que arrastraba de la semana pasada.

Números que dejó la derrota

Gimnasia no perdía hacía tres partidos, cuando por la primera fecha cayó 2 a 1 ante Riestra como visitante. En los 2 partidos anteriores no había recibido goles y en 90 minutos ante Defensores de Belgrano recibió 3.

El árbitro del partido del sábado tuvo una polémica actuación, sobre todo con la decisión de adicionar 5 minutos, lleva estadísticas más que favorables a los equipos locales que dirigió. Entre este torneo y al anterior, estuvo en total en 21 partidos en la B Nacional, con una sola victoria visitante, 13 locales y 7 empates. Además, sancionó 9 penales, todo para equipos dueños de casa. Barraza dirigió a Gimnasia en 7 partidos, con una victoria (ante Chacarita este torneo), 3 empates y 3 derrotas. Como visitante estuvo en 4 encuentros del “lobo” aún sin triunfos, con una derrota y 3 empates.

No sancionó penales ni a favor ni en contra y no expulsó a jugadores de Gimnasia ni tampoco a rivales.