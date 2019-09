Ampliaron convenio con la Clínica de Fátima de Palpalá

Se amplió el convenio entre la clínica "Nuestra Señora de Fátima", el Ministerio de Salud de la Provincia y el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ). Se agregaron más servicios a fin de que los pacientes afiliados al ISJ no paguen el coseguro al atenderse en el centro médico que se encuentra en la ciudad de Palpalá.

Hasta el momento, "Nuestra Señora de Fátima" es la única clínica en Jujuy que se encuentra dentro del convenio y desde la cartera sanitaria informaron que están a la espera de otras para que ingresen al mismo.

Firmaron la ampliación del convenio el ministro de Salud Gustavo Bouhid, la vocal segunda del ISJ, Ana María Jorge, y Antonio Casali, gerente de la clínica palpaleña.

Días pasados fue la apertura de este acuerdo que establece que "Fátima" se hará cargo de la mitad del coseguro que debía pagar el paciente y la otra mitad será absorbida por el ISJ. En un principio contemplaba solamente operaciones laparoscópicas de vesícula y los días de internación en terapia intensiva. Pero en el acta que firmaron dejaron determinado que las prácticas y prestaciones podrían ser incrementadas, por lo que se agregaron otras.

En Ginecología se cubren cirugías como ser histerectomía abdominal y vaginal; ligadura tubaria o quiste de ovario; cirugía convencional de ligadura tubaria o quiste de ovario; conización de cuello; traquelofarria; incisión y drenaje de glándula de Bartho, lino y otros, colporragia por herida o desgarro fuera del parto y episorrafia, perineorrafia o episioperineorrafia.

En Urología, próstata vía alta; Rtu de próstata; nefrectomía; uréter renoscopía y nefrolitotomía percutánea. Cirugías generales, hernia de pared abdominal, eventración o hernia recidivada y apendicetomía.

Y en Traumatología: tratamiento quirúrgico de la pseudoatrosis de tibia, peroné, pilón tibial, fémur, húmero y antebrazo; de luxación recidivante de rodilla y hombro; artroplastia parcial de cadera con diferentes prótesis; artroplastia de cadera y de rodilla.

“Es importante que empujemos todos el mismo carro”

El ministro de Salud, Gustavo Bouhid, mencionó que “esto se mantendrá hasta diciembre y se lo evaluará”.

En ese sentido, manifestó que “el fin es que el paciente no pague el coseguro y sea absorbido por el Instituto y la clínica para que la gente no pague. Nuestra Señora de Fátima es la única que adhirió hasta el momento, las otras aún no respondieron por escrito”.

“Desde el Ministerio de Salud y desde el ISJ vamos a tratar de contribuir y hacer el esfuerzo que como decimos desde el plan estratégico de salud es importante que lo hagamos todos y que empujemos todos el mismo carro”, dijo Bouhid.

“Es muy importante”

Ana María Jorge, vocal segunda del ISJ, se refirió al acuerdo y remarcó que “esta ampliación del convenio es muy importante porque el Instituto de Seguros con el acuerdo que se hace a través del Ministerio de Salud con la Clínica Fátima vamos a evitar que la gente pague el coseguro, es un beneficio para la gente. Entonces los pacientes tendrán contemplado cualquier tipo de cirugías que están moduladas y confeccionadas con la clínica”.

Asimismo, sostuvo que “esto es un esfuerzo que hace el Gobierno de la Provincia de Jujuy por la situación que estamos viviendo para que la gente no resienta más su bolsillo, entonces para estas cirugías no tendrá que pagar el coseguro. Desgraciadamente aumentaron todos los insumos y la medicación, entonces los módulos también aumentaron el valor que tienen asignados”. “Y si eso aumenta también lo hace el coseguro, es decir, se tiene que pagar un mayor coseguro. En cambio, en este caso, al haber hecho el convenio en esta clínica que es la única que se ha adherido hasta ahora, el afiliado no tendrá que abonar absolutamente nada y eso contribuye a su economía”, finalizó Jorge.