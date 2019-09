Boca ganó y es el único líder del torneo

Boca Juniors es el único puntero de la Superliga. Anoche, en una repleta Bombonera, derrotó a Estudiantes de La Plata por uno a cero en el marco de la sexta fecha. Ahora suma 14 unidades, uno más que San Lorenzo y Talleres que acumulan 13 respectivamente. El "xeneize" salió ganando prácticamente desde el vestuario. Es que a los 3 minutos, "Bebelo" Reynoso abrió la cuenta y se pensó que podría ser el inicio de una goleada.

Pero, el "pincha" no se desesperó. Dio pelea en mitad de cancha y trató de llegar con pelota dominada al arco defendido por Andrada. Estevez, entrando por atrás de todos, pudo igualar, pero falló de manera increíble. Boca esperó agazapado, generando dos chances de contragolpe que por muy poco no terminaron en festejo. Un cabezazo de Izquierdoz y un zapatazo del movedizo Villa hicieron temblar al fondo visitante. Y sobre el cierre, Andújar evitó el festejo de Mac Allister. Después del descanso, el equipo de Gustavo Alfaro tuvo otras dos chances para liquidar la historia. Pero Andújar le ahogó el grito a Villa, ganándole en el "mano a mano" y luego el tiro de Soldano desde fuera del área pasó a centímetros del palo derecho del arquero "pincha". El DT Gabriel Milito mandó a la cancha a jugadores con más vocación ofensiva, intentando alcanzar la igualdad. Sin embargo, continuó siendo un equipo predecible. Igual, el recién ingresado Retegui apareció entre los centrales y de no ser por Weigandt, la acción hubiese terminado en festejo. Y al final Tevez y Hurtado, que también entraron en el complemento, estuvieron cerca, pero el destino estaba sellado ya con aquel gol de Reynoso.