Flexibilizan condiciones para conservar contratos

El "cepo" del dólar impactó en el sector inmobiliario con mucha fuerza. No sólo paralizó el mercado inmobiliario en venta de propiedades sino que afectó a los alquileres. Una consulta realizada por El Tribuno de Jujuy develó el perjuicio en el sector que se mostró preocupado con herramientas para conservar alquileres, y a la espera de cambios.

"La venta está totalmente parada. Las ventas desde el año pasado que vienen con esta recesión y ahora se acentuó más por el tema del dólar. Evidentemente esa posibilidad que dieron de sacar, comprar hasta 10 mil dólares, y con eso no se compra una propiedad, la disponibilidad de la gente es nula", explicó el martillero Raúl Guerrero.

Quienes tienen dólares están esperando que se revierta la situación porque no hay certeza sobre el valor de las propiedades y esperan novedades respecto a la presentación de la Federación Inmobiliaria ante el Banco Central para liberar dólares. No obstante explicó que en alquileres siempre hay demanda pero bajaron los valores e incluso algunos no se alquilan por los altos precios sobre todo locales comerciales. "Nunca vamos a saber si está pagando mal o bien, lo que pasa es que el consumo interno ha bajado tanto que bajó la venta, se acentuó más en la parte comercial que en vivienda", dijo.

En los alquileres de vivienda sostuvo que hubo consenso con los propietarios para beneficiar a ambas partes por lo que detalló que se están respetando los valores de julio y en algunos casos la actualización fue baja de 10 a 12% y se busca conservar a buenos inquilinos.

En los nuevos alquileres no llevan índice de actualización por ley, y debido a que se desconoce el índice de inflación se está poniendo un 3 a 4% para conservar al inquilino.

Otra inmobiliaria coincidió en los efectos del cepo que generaron un desfasaje en el valor de las propiedades cuyo valor quedó alto por lo que cuesta que los propietarios lo contemplen. "Si bien hay consultas no se están llegando a concretar las operaciones por este desfasaje que hay. La gente llama, quiere invertir o comprar, los que pudieron atesorar dólares pero no están dispuestos a pagar lo que está reflejando el mercado inmobiliario", precisó Matías Barros de otra inmobiliaria.

"Está paralizado el mercado inmobiliario", reconoció y dijo que se espera la resolución de las gestiones realizadas en Buenos Aires.

Sobre alquileres, coincidió en que tampoco se reflejaron incrementos pero que hay demanda desde los propietarios y es que se busca extender los contratos para beneficio mutuo. Precisó que para un inquilino ir por otro alquiler supone desembolsar otra comisión inmobiliaria y depósito de garantía.

"Desde el lado de las inmobiliarias se están flexibilizando los depósitos de garantías, y la comisión inmobiliaria también en dos pagos en algunos casos", dijo detallando que es una herramienta para tratar de superar esta situación.

Por otro lado, desde otra inmobiliaria también coincidieron en que el mercado inmobiliario está parado. Antonio Melé Bruzotti sostuvo que si bien antes era complicado ahora lo es más, y que en algunos casos las propiedades están dolariza

Las peores cifras del año en el sector inmobiliario

Según datos difundidos a nivel nacional basados en los del Colegio de Escribanos porteño, el 2019 cerrará con los peores números de la historia para el negocio inmobiliario. Se busca que autoricen la compra de dólares y otros beneficios.

“Usar la escritura y al escribano para asegurar que la salida de reservas vaya a la satisfacción de necesidades de la gente es buena idea. Pero así como lo plantean, las operaciones simultáneas no se podrían hacer. Y las entidades financieras no saben si pueden usar el dólar MEP (el que se obtiene por la compra de bonos en la Bolsa porteña) para compras por encima de USD 10.000”, señaló al respecto Claudio Caputo, presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad.

El sector ya tuvo una primera reunión donde participó directamente el presidente del Banco Central, Guido Sandleris. Por el lado de las cámaras estuvieron el Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba), el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci), la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV) y la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (Cedu), entre otras. Explicaron que Sandleris personalmente tomó nota de estas propuestas y les aseguró que la intención es no perjudicar al sector.

Además, el lunes pasado, las cámaras inmobiliarias se reunieron con las autoridades de la Afip para solicitar una disminución del costo del impuesto a la transferencia de inmuebles (ITI), que hoy es del 1,5% del valor de la propiedad. La respuesta fue la de rigor: cualquier cambio impositivo depende de una decisión de Hacienda y no de la entidad que maneja Leandro Cuccioli, que aplica la política tributaria, no la decide.

El Colegio de Escribanos porteño comenzó a relevar la cantidad de escrituras anuales desde 1998 y estiman que durante este año el mercado estará por debajo de los números de 2001 y de los años del cepo cambiario.

La alta devaluación, que no se tradujo en una baja significativa de los precios de las propiedades; la caída de los créditos hipotecarios y la incertidumbre económica y política redujeron las ventas a sus niveles mínimos, con 14 meses consecutivos de caída en la ciudad de Buenos Aires.

