Primer triunfo de Milla

Siempre hay una primera vez, para todo. Por eso Matías Milla tuvo un "enloquecido" festejo en el autódromo "El Zonda Eduardo Copello" de San Juan tras recibir la bandera a cuadros del Súper TC2000.

El oriundo de Campana, Buenos Aires, a bordo del Renault Fluence, superó al cabo de las 38 vueltas al trazado de 3.240 metros, al bonaerense Matías Rossi de Toyota Corolla y al chaqueño Matías Muñoz Marchesi con el Fiat Tipo.

Más atrás se ubicaron el loberense Mariano Altuna con Toyota, el cordobés Facundo Chapur con el Citroën C4, el entrerriano Mariano Werner de Fiat Tipo y el cordobés Tomás Gagliardi Gené con Chevrolet Cruze. Cerraron los diez primeros, el tandilense Leonel Pernía de Fluence, y los cordobeses Ricardo Risatti y Juan Ángel Rosso, ambos con Honda Civic.

Pero la carrera de ayer para Milla tuvo muchos condimentos y sensaciones encontradas.

Porque además de ser la primera vez que gana una fecha del Súper TC2000, se trató de una pista que no olvidará jamás. Es que la obtuvo en el mismo majestuoso, imponente, pero también exigente y peligroso circuito "El Zonda Eduardo Copello", en San Juan, donde el año pasado perdió el control de su Renault en un entrenamiento y se estrelló "contra la montaña", como se dice habitualmente en el trazado cuyano.

El Fluence quedó desconocido, transformado en hierros retorcidos. De allí adentro, casi milagrosamente, en realidad, gracias a las normas de seguridad de la disciplina, Matías Milla salió conmovido por el tremendo impacto. Por eso ayer festejó a lo grande y con sabor a revancha, esas revanchas que la vida y el deporte usualmente te brindan.

Milla es el tercer piloto del poderoso equipo Renault, que viene de ganar dos campeonatos de la mano de Facundo Ardusso y que en la temporada actual tiene a Leonel Pernía como referente en el certamen. Suele ser el "escudero" de sus compañeros consagrados. Sin embargo, esta vez supo pelear para saltar del 5º puesto de la grilla de largada a la punta de una carrera que ganó con contundencia. Así, por primera vez, se impuso en el Súper TC2000.

"Siempre es difícil volver a una pista donde tuviste un accidente de semejante magnitud y sabiendo que se produce al quedarte sin frenos. Estás pensando que no vuelva a pasar. La pista mete miedo cuando llegás, pero poco a poco vas afianzándote y encontrando los límites. Yo me he preparado mucho para esta fecha", argumentaba en la previa a la competencia de ayer.

Sin dudas Milla será siempre recordado en "El Zonda", primero por el triunfo de ayer y paralelamente por el accidente del año pasado donde se salvó de milagro.