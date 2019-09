Lo que faltaba en Brasil: tornados de fuego causan pánico entre la gente

Luego de los preocupantes incendios en el Amazonas, en Brasil son noticia los tornados de fuego, llamados "Redemoinhos de fogo", que se producen en el campo en medio de una sequedad extrema y vientos fuertes.

Los bomberos aseguran que pueden ser altamente peligrosos y alcanzar hasta 80 metros de altura.

Um redemoinho de fogo foi registrado durante uma queimada em uma fazenda às margens da rodovia GO-210, em Santa Helena de Goiás (GO). As imagens foram registradas nessa terça-feira. O fogo foi controlado por funcionários do local. pic.twitter.com/xkqXV5oUYV