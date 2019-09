Mónica Farro y su pareja posaron desnudos e Instagram los censuró

Mónica Farro compartió una foto totalmente desnuda junto a su marido, Leandro Herrera. Las imágenes los mostraban con sus cuerpos esculturales frente a un espejo. Sin embargo, a los pocos minutos las imágenes fueron denunciadas e Instagram decidió eliminarlas.

Farro redobló la apuesta y subió a las "stories" de la misma red para aclarar lo que había sucedido y publicar las mismas fotos.

"Lamento tanta gente al pedo sin vida que denuncia mis fotos y las bajan de 'insta', la verdad me dan pena, vivan y dejen vivir y si no les gusta no me sigan esto es de uno mismo al que no le guste que se joda", escribió.

Luego, realizó su descargo en contra de las críticas con un posteo irónico con fotos de los dos poniendo caras: "De ahora en más las fotos con @trainerlean van a ser así. No pidan otro tipo de fotos porque las quieren y después bardean. Esta red es pública pero cada uno es dueño de publicar lo que quiere y cada uno de ustedes tiene el derecho de verlas o no, eso lo manejan, pero los malos comentarios y los insultos ya pasaron de moda no rompan, yo puedo publicar lo que quiero pero no necesariamente, tienen que insultar, si no les gusta no me sigan, creo que se entiende, ¿verdad?", escribió.