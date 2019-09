Acuerdan una solución al problema de transporte

Ante el pedido de los vecinos por la constante falta de transporte local entre los parajes de la zona, la Comisión Municipal de Purmamarca convocó a una reunión con los prestadores de servicio de remises, que tuvo lugar recientemente para proponer soluciones en conjunto.

El encuentro se dio en la sala del Punto Digital y asistieron vecinos y representantes de las comunidades de Coquena, Chalala y zonas aledañas, que sufren la falta de transporte hacia el pueblo y sus lugares de residencia. En primer lugar, los vecinos plantearon que en reiteradas oportunidades los remises que deben realizar viajes locales "se niegan" a prestar el servicio aduciendo que "deben salir hacia Salinas Grandes", ya que los vehículos habilitados realizan ambas prestaciones. "Como comunidad venimos haciendo el pedido por nuestra necesidad hace varios meses, no solo al municipio, sino que también a la Dirección de Transporte de la Provincia, pero no tuvimos respuesta. Somos 85 familias, 293 habitantes que vivimos en Chalala y en horarios escolares o de trabajo sufrimos la falta del servicio de remises y no tenemos otra alternativa", expresó la comunera de Chalala, Mónica Mamaní. Además, agregó que "antes teníamos la empresa Evelia que llegaba hasta Chalala en los horarios pico para que los chicos vayan a la escuela o regresen y de allí los que estudian en la secundaria en otros lugares pasaban directamente hasta Maimará o Tilcara. Ahora, muchos chicos por la falta de transporte deben caminar tres kilómetros, donde se encuentra nuestra comunidad".

Ante ello, los prestadores de remises, que estuvieron presentes en la reunión y especialmente los que cuentan con una trafic como vehículo habilitado, se comprometieron a realizar un servicio especial de trafics en horarios escolares.

De esta manera, se establecerá un sistema de turnos rotativos entre las 14 trafics habilitadas que saldrán desde Chalala hacia el pueblo a horas 8 y desde el pueblo hacia Chalala a las 13, para cubrir el servicio principalmente a los niños y jóvenes que asisten a instituciones educativas. El costo del pasaje en las trafics será de $20 y próximamente se establecerán los horarios para la comunidad de Coquena. En este sentido, el comisionado Oscar Tolaba, comentó que "en primer lugar se va a actualizar la ordenanza 0108, que es el reglamentación de transporte y usos en la vía pública. Pero ya hay una ordenanza que establece que los remises deben realizar un servicio rotatorio local, que no estarían cumpliendo porque algunos solo hacen viajes a Salinas Grandes". Asimismo, sostuvo que "por eso vamos a implementar un sistema de código QR, donde los agentes del control de tránsito van a escanear el vehículo habilitado para generar información del tipo de servicio, días y horarios que están prestando. Los que no estén cumpliendo con el servicio local se les implementará las sanciones correspondientes, son más de 40 remises".

Por otro lado, los prestadores del servicio de transporte solicitaron que se trate en el Consejo Comunal la actualización de costos del pasaje, ya que manifestaron que se hace imposible mantener los mismos precios ante los aumentos del combustible y gastos en general.