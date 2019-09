Alertan sobre lo nocivo de los cigarrillos electrónicos

La reciente muerte de al menos cinco jóvenes en Estados Unidos, España y Perú por efectos del uso de cigarrillos electrónicos generó alarma mundial. Jujuy no está exento del peligro. El especialista toxicólogo Oscar Pérez Heredia advirtió que no es un producto inocuo y puede causar daños por la nicotina y otros componentes, y debería prohibirse su uso en lugares públicos para no afectar a la gente de alrededor.

En algunos lugares sobre todo cuando hay jóvenes se puede percibir olor a menta, mentol, frutas, alcohol, chicle y otras al estar cerca de un fumador de estos dispositivos. Pese a esos "sabores" se trata de un consumo "nocivo" para la salud de necesaria advertencia.

"El primer mensaje que tenemos que dar como pediatra o como toxicólogo es que no es inocuo, quiere decir que causa daño", explicó el especialista. "Tiene además aromatizantes a chocolate, fresa, banana, manzana, es decir como un enganche más. Ese perfume lo hace parecer inocuo. Al cigarrillo electrónico hay que tenerle mucho respeto, causa daño", precisó el toxicólogo.

Dijo que ingresó al mercado hace más de cinco años presentado como no tóxico y que venía a reemplazar o a suplementar el uso del tabaco; y estaba hecho de nicotina líquida.

El médico planteó que Argentina no tiene registros de este tipo de casos pero sí los hay en Perú. Se sabe que se está consumiendo este tipo de dispositivos en el país "con la falsa idea de que reemplaza al hábito del cigarrillo. No lo reemplaza porque en su estado puro tiene nicotina o sea sigue siendo adictivo, se le agrega un aromatizante, son aerosoles, son sustancias. Si se lo compara con el cigarrillo que tiene comprobadas más de 200 sustancias cancerígenas, en el cigarrillo electrónico no se conoce bien cuál es la cantidad pero de hecho no se está recomendando", afirmó Pérez Heredia.

En ese sentido precisó que la versión electrónica originalmente estaba hecha de nicotina líquida, una sustancia que es adictiva que "daña a todo el sistema cardiovascular, vasos, arterias, etc.", detalló y explicó que luego se descubrió que tenía otras sustancias.

Entre las sustancias descubiertas de este "cigarrillo electrónico" dijo que tiene nitrosamina y precisó que es una sustancia que causa un gran deterioro de la sangre llamada metahemoglobinemia, es decir que reemplaza a la hemoglobina que es la que transporta el oxígeno por esta sustancia que causa serios disturbios respiratorios.

Planteó que a esto se suma que no sólo contiene esas sustancias sino hasta metales pesados ya que se detectó "extracto de cadmio", que ingresa por vía respiratoria.

Por ello aclaró que los tóxicos o venenos ingresan al cuerpo por las mismas vías que ingresa el medicamento, a través de la piel, por una crema; del sistema periférico venoso como suero por ejemplo; intramuscular por inyección de medicamento; o respiración o ingestión.

"En el caso del cigarrillo electrónico lo que uno está inhalando no es humo sino son vapores y la diferencia es que el vapor tiene agua, y al tener agua, humedad es mucho más fácil vehiculizar, se absorbe mucho más rápido que la vía respiratoria", explicó el médico. Precisó que "no sólo había nicotina sino que le empezaron a agregar estabilizadores de la nicotina como alcohol, el polietilenglicol que estabiliza la nicotina en ambiente húmedo", agregó.

Dijo que la nicotina suele consumirse en la combustión con el tabaco y no con el agua, por lo que se agregaron estabilizadores, y uno es polietilenglicol, una de las sustancias que se usan para refrigerantes de autos, y se inhala.

Por otro lado, explicó que se debería prohir su uso en lugares cerrados al igual que el tabaco.

Además, dijo que se sabe que también se están incorporando en algunos consumos derivados de canabinoide, marihuana.

Dijo que en Estados Unidos los pacientes jóvenes presentaron tos persistente, dolor de pecho importante con aumento de la presión arterial, y que la mayoría fallece por muerte súbita.

Peligrosidad por el origen del insumo

“Lo que se cree es que hay tóxicos que incorporan los que fabrican este tipo de dispositivos que está ajena al conocimiento médico, y por lo tanto se sabe que estas muertes súbitas pueden ser de algunos aditamentos que le incorporan, porque se habla de laboratorios clandestinos también”, consideró el toxicólogo Pérez Heredia. Es que estimó que si bien hay cigarrillos apócrifos puede haber también dispositivos que se consigan en el mercado negro con agregados desconocidos. Aclaró que al ser inhalado, que ingresa por la vía respiratoria y que es de ingreso más rápido de tóxicos o venenos, sostuvo que en este caso quizás no provoque muerte súbita pero sí un daño en forma subaguda. Los síntomas podrían ser una tos persistente, con sangre, dolor de cabeza que puede estar relacionado con presión arterial, y que en otros casos como los de Estados Unidos pudo haber sido relacionado con arritmias. Es preocupante ya que el consumo llegó a los adolescentes en este país y se consigue fácilmente por internet, en algunas casas de accesorios y su popularidad es alta en los menores más allá de los mayores que lo eligen.

Las víctimas fatales

Hay seis víctimas fatales en Estados Unidos y en Perú uno. EEUU busca prohibir los cigarrillos electrónicos con sabor y funcionarios federales de salud piden restricciones en su uso para combatir el brote de la enfermedad pulmonar ligada al vapeo. La Plataforma para la Reducción del daño por tabaquismo en España defiende los dispositivos y le atribuyen sustituir el tabaco por una alternativa menos nociva.

Se trata de 450 casos

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos investigan más de 450 casos de enfermedades pulmonares vinculadas al vapeo. En Argentina los cigarrillos electrónicos se introdujeron como una alternativa para dejar de fumar pero se prohibió este sistema mediante una resolución del año 2011. En Jujuy se venden a alrededor de 2.700 pesos, y el líquido a 300 pesos.