Denunció un "extraño" robo y teme ser víctima de represalias

Una mujer que la semana pasada fue víctima de un hecho de inseguridad en la ciudad de Palpalá, denunció que le resulta "extraño el ataque" que sufrió.

Se trata de Mercedes Aquino, quien reside en el barrio 25 de Mayo de la ciudad siderúrgica y es empleada del Concejo Delibertante de esa ciudad.

"El jueves pasado salí de mi casa como todos los días hacia mi trabajo y casi en la intersección de la avenida Libertad y Pilcomayo me cruzó un muchacho con una capucha roja y me observó detenidamente durante varios segundos y siguió caminando, minutos después me atacó por la espalda, me dio una feroz golpiza y me robó la cartera", le dijo a nuestro diario Aquino.

Además, la mujer contó que realizó la denuncia en la Seccional 23º y aguardaba que las actuaciones fueran giradas a la Brigada de Investigaciones.

"Soy madre de Facundo Mamaní, el joven que fue asesinado en 2015 por Joel Camacho, quien usaba Facebook estando en prisión y no paraba de amenazar a mí y a mi familia luego de ser condenado a prisión perpetua y como se dieron las cosas, sospecho que el ataque que sufrí no fue al voleo", dijo la mujer.

Además, la mujer en la jornada de ayer denunció en sede de la Brigada de Investigaciones que cinco personas llamaron a su puerta en horas de la tarde, "atendió mi hija porque yo sigo en reposo por los golpes que recibí y un hombre que se identificó con nombre y apellido increpó a mi hija manifestando por qué motivo yo había denunciado a su hijo. Esto es muy extraño porque en mi denuncia no di nombres, solo describí cómo era fisicamente mi agresor y cómo estaba vestido. No entiendo lo que está pasando, pero tengo mucho miedo que esta situación tenga que ver con amenazas de las que ya sufrimos".

Mercedes Aquino es representada legalmente por el letrado Fernando Bóveda, quien se mostró preocupado por la situación que atrevesó su defendida y solicitó que desde Fiscalía se pidieran registros de cámaras de seguridad para identificar al agresor y ver los vínculos con las personas que llegaron a su domicilio.