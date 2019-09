Organizan festival musical en la ciudad de Tilcara

TILCARA. Con el lema de "Porque la educación nos hace libres", el grupo Pachas encabeza un festival artístico que se llevará a cabo mañana desde las 18.30, en la plaza del pueblo. Del mismo participarán Warmis Sikus, Ballet Arte y Revolución, Lucho Cardozo, Nora Benaglia, Willy Tarpuy, el Chango Suárez, Claudia Méndez, Ser del Tiempo, Los Feos Skate Rock, los Changos del Huayco y Grupo Pachas. Para interiorizarnos, conversamos con docentes y alumnos del IES, y con Moisés Ramos, del grupo convocante.

La profesora Mercedes Sosa empezó por decirnos que "en el marco de las protestas que están llevando adelante los IES de la provincia, se han realizado manifestaciones y hemos recibido la visita de la ministra Isolda Calcina, que ha recorrido los distintos institutos, pero entendemos que hay una falta de escucha a la demanda de la comunidad y de los docentes, por eso se ha pensado en una actividad cultural, que a los docentes y estudiantes nos deja con muchísima satisfacción porque entendemos como un reconocimiento al papel que tienen los IES en cada una de las localidades".

Agrega que "esto señala la importancia que tienen los institutos, porque de acá salen muchísimas posibilidades y oportunidades para que los jóvenes y los adultos proyecten una visión de futuro con las distintas carreras que se dictan. En este momento están siendo más atacadas las carreras docentes, y volvemos a repetir que las propuestas del Ministerio no están fundadas en estudios previos que ameriten la política que están determinando".

Olga Burgos, estudiante del IES, nos dice que "abrazamos esta iniciativa de los músicos porque pensamos que, a través de la música, también se puede concientizar y convocar a la comunidad para que se solidarice con nuestra causa. Los músicos dicen que ‘la educación nos hace libres’, y nosotros, como surgió de las asambleas de estudiantes, le agregamos que ‘la educación está en peligro’".

Nos dice que "llamamos a asambleas, convocamos a clases públicas, estamos junto a los docentes para que se abracen los IES, y el festival se va a realizar en el marco de la recordación de La Noche de los Lápices, y de eso también hablamos los estudiantes en la asamblea, porque reivindicamos la lucha estudiantil de ese momento. Y el día anterior es el Día del Profesor, por lo que también nos parece oportuno".

Moisés Ramos, de los Pacha, nos cuenta que "siempre estamos observando la realidad del pueblo. Personalmente escribo las letras de las canciones viendo la situación de nuestra gente, y se me ocurrió la idea de este festival al ver la marcha de los estudiantes del IES, porque no vi a sus familias apoyándolos. Todos tendríamos que ser parte, porque un IES aquí es un bien para todos. Tengo hijos y pienso en el futuro de ellos, no todos pueden mandar a sus hijos a estudiar a otras provincias".

Nos dice que "a veces falta compañía de la comunidad por falta de información, y ante la duda no se moviliza. Queremos juntar a las familias de Tilcara, Maimará, Huacalera, Humahuaca, porque de todos esos lugares vienen a estudiar a Tilcara. Yo tengo familia que se ha recibido o a estudiado en un IES, otros integrantes del grupo también, y es una alegría poder ayudar, compartir y sumar a los músicos que estamos trayendo para el festival, para estar junto a los profesores y darles un poquito de fuerza".

Ramos invita entonces "para el miércoles (mañana) desde las 18.30 a las 23, aproximadamente, porque queremos hacerlo en el horario de los IES. Se han sumado muchísimos músicos, más de quince bandas, y extendemos la invitación a egresados para que den su testimonio. En ninguna carrera te recibís y en seguida tenés trabajo, y cuando dicen que las modificaciones las quieren hacer por eso parece que falsearan la realidad. Hacemos también parte al municipio de Tilcara y a la Comisión Municipal de Maimará, que colaboran auspiciando el festival, porque la defensa de lo que el pueblo tiene debiera ser una política de Estado".

La Virgen María en la música

El lector seguidor de nuestra columna ha leído en las sucesivas entregas semanales sobre la música y su incidencia en los diferentes temas de actualidad, relacionando las noticias con la música. La política, religión y diversos festivales donde la música es la protagonista o ayuda a expresarse al ser humano.

La religión, en sus diferentes manifestaciones y en diversos lugares, ha acompañado al ser humano desde edades inmemoriales. Quizás una forma de explicar o ayudar a entender preguntas tan básicas alrededor de la vida misma: las enfermedades, la muerte, el nacimiento, el sentido de la vida. Preguntas básicas que en determinados momentos nos invaden y que siguen sin tener una respuesta. Quizás ligada más a una emoción que a una idea racional. Un sentimiento.

En épocas en que en el mundo la religión vuelve a ser un tema de disputas, guerras y malos entendidos en el mundo, muchas personas han dejado de creer en algo, o nunca creyeron en algo. Europa, la cuna de Occidente y la satisfacción por medio de la tecnología de algunas necesidades ha dejado de creer en Dios. Muchas necesidades básicas cubiertas, acompañadas claro de una época sin guerras y donde todo parece una rutina han llevado a una suerte de satisfacción donde los problemas parecen solucionarse pragmáticamente.

Sin embargo, en otras partes del mundo la falta de la cobertura de necesidades básicas, la desesperación o la esperanza, hacen que se expresen a través de emociones y búsqueda hacia una fuerza llamada Dios. En la religión católica esto se ampliará y la devoción hacia Dios se extenderá hacia la Virgen María y los santos.

En las civilizaciones antiguas que poblaban nuestra América existían dioses y todo un sistema dedicado a adorarlos, justificarlos y recordarlos. El sol, la luna, la tierra (Pachamama), la montaña, algunos animales eran dignos de culto. Al llegar los conquistadores y su deseo fervoroso de expandir la Iglesia católica, trajeron también una gran intolerancia hacia otras religiones y destruyeron los templos y lugares donde se veneraban a estos dioses, llegando a edificar iglesias católicas sobre templos consagrados a los dioses precolombinos. Algo difícil de comprender para los pobladores de estas culturas dignas de admiración.

Pero es algo que se ha vuelto a ver en el presente, quizás en otras religiones y en otros contextos.

Pero la religión también ha dado lugar al nacimiento y el desarrollo de las artes. Ya hace más de 40.000 años en una cueva en Hohle Fels, en el sur de Alemania, arqueólogos han encontrado estatuillas hechas en marfil de mamut. Entre ellas la de un hombre con cabeza de león, a lo mejor representa un chamán. El chamán o curandero, un nexo entre las fuerzas terrestres y las de otra dimensión. El que nos traerá curación, consuelo y esperanza.

En el Vaticano se reunieron grandes artistas y músicos que crearon maravillas arquitectónicas y pictóricas. El lector viajero que ha visitado los Museos Vaticanos y las iglesias de Roma conoce al arte teatral que se esconde dentro de cada templo. Algo que las iglesias protestantes no tienen. La ausencia de pinturas, esculturas, adornos y colores no hace más que pensar en la palabra.

Pero todas las religiones tienen presentes la música y el canto. Reza un dicho de la Iglesia ortodoxa rusa que “no hay instrumento más perfecto que la voz humana para alabar a Dios”.

Quizás sea cierto, pues es la voz humana el único instrumento que además de producir música pronuncia palabras. Y estas palabras tienen un significado que nos hace sentir emociones porque al escucharlas nos representamos algo que conocemos. Nuestra voz es única y ninguna voz es igual a otra. Por eso es un sonido tan personal y perfecto.

El Vaticano destaca la música como la más bella de las artes, al decir que tiene un carácter sobresaliente entre las demás expresiones artísticas (SC 112).

Los protestantes también han dado una gran importancia a la música desde Lutero con sus himnos y las grandes obras religiosas barrocas de Georg Philip Telemann, Johann Sebastián Bach, George F. Handel.

Es de recordar que septiembre es el mes de la Virgen del Milagro, que convoca a varios peregrinos. Diferentes manifestaciones marianas en nuestro país y en América Latina han hecho del culto a la Virgen María algo especial.

Ya en el barroco se hizo una cantata barroca en honor a la Virgen de Copacabana, Bolivia, por el célebre compositor mestizo José de Orejón y Aparicio, que nos alegraría mucho poder escucharla nuevamente en las iglesias donde se guarda una imagen de ella.