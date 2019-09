Video: Amenazaron de muerte al gobernador de Córdoba

Un hombre se acercó al auto de Juan Schiaretti, quien bajó la ventanilla, y le dijo: "No me mientas, porque voy a ser el primero que te meta un tiro en la frente".

El gobernador de Córdoba Juan Schiaretti vivió un momento de tensión y poco agradable cuando se retiraba de un acto que encabezó en la localidad de Alta Gracia, luego de que se llevara a cabo la inauguración de un parque deportivo. Iba a bordo de su camioneta al momento en que un vecino lo increpó y hasta lo amenazó de muerte.

El mandatario provincial bajó la ventanilla, de manera muy amable, cuando un hombre que estaba completamente borracho se acercó y comenzó a hablarle. En un primero momento habría criticado al presidente Mauricio Macri y después hizo referencia a la pobreza, según reveló el intendente de Alta Gracia, Facundo Torres, a Cadena3.

Pero en las imágenes que se viralizaron rápidamente, se puede observar cómo Schiaretti lo escucha atentamente mientras personal de seguridad y policial están pendientes de que no suceda nada que ponga en peligro su vida.

Amenazaron de muerte al Gobernador Juan Schiaretti pic.twitter.com/b8mD5EdYKJ — Nuestra CÓRDOBA (@NuestraCba) September 17, 2019

“Ya basta de sufrir. Hay que laburar. Hermano, si vos a mí me das una pala y un pico, me cago laburando. Ahora, damelo”, le exigía. Al mismo tiempo que el gobernador le responde: “Laburar es lo principal”.

Pero eso no fue suficiente, y el vecino, con una actitud violenta y desafiante, lo amenazó: “No me mientas, porque voy a ser el primero que te meta un tiro en la frente”. “No me amenaces”, le dijo el jefe provincial. “No te cagues en la gente”, agregó el hombre.