Cristiano Ronaldo rompe en llanto al ver imágenes inéditas de su difunto padre

Cristiano Ronaldo brilla cada fin de semana, ha recibido premio tras premio y por varios años se ha mantenido en lo más alto del fútbol mundial. Sin embargo, el astro portugués oculta una gran tristeza relacionada con su fallecido padre, José Dinis Aveiro.

Así lo mostró en una emotiva entrevista con el programa de televisión "Good Morning Britain", donde rompió en llanto al ver unas imágenes inéditas de su progenitor.

El presentador Piers Morgan le mostró a CR7 un video en el que su padre, quien murió en 2005 a los 52 años por problemas con el alcohol, dice sentirse orgulloso de su hijo.

"Nunca antes había visto este video. Necesito estas imágenes para enseñárselas a mi familia", confesó un emocionado Cristiano.

"No conozco al ciento por ciento a mi padre. Era alcohólico. Nunca tuve con él una conversación normal. Fue difícil", reconoció.

"Convertirme en el número uno y que no haya visto nada. No me ha visto recibir premios... nunca vio lo que he llegado a ser", cerró.