River y Godoy Cruz chocan por octavos

El “millonario” llega de golear por el torneo local y el DT Gallardo apuesta al mismo once. El “tomba” no contará con García.

River Plate busca el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina frente a Godoy Cruz de Mendoza en partido que se jugará en el estadio de Lanús desde las 21.10 con el arbitraje del bahiense Facundo Tello y televisado por TyC Sports.

River, que ganó dos veces esta copa en 2015/16 y 2016/17, vive un momento de esplendor de la mano del entrenador Marcelo Gallardo. Es campeón de América, tras vencer nada menos que a Boca en Madrid, semifinalista de la presente edición, volviendo a tener como adversario, a los “xeneizes”, y es el que mejor funcionamiento mostró en lo que va de la Superliga.

Naturalmente que no todo lo que desarrolla River en el campo de juego es superlativo y como muestra vale recordar el pasado Superclásico sin goles en Nuñez, cuando no pudo desentrañar el defensivo esquema de su tradicional adversario y no mostró respuestas.

No obstante, River asoma como el mejor equipo argentino, con momentos de un juego dinámico, ultraofensivo, con variantes y riqueza individual, y es claro candidato en esta Copa Argentina en la cual fueron eliminados Boca, San Lorenzo y Racing, quedando apenas Independiente como el otro “grande” y al que encontraría recién en la final.

River llegó a esta instancia al dejar en el camino a Argentino de Merlo (32vos) y dificultosamente a Gimnasia de Mendoza (16vos) en una definición con tiros desde el punto penal.

Hoy en Lanús, River jugaría con la misma formación que goleó a Huracán 4-0 en Parque de los Patricios según lo que dejo vislumbrar Gallardo.

Por su parte Godoy Cruz atraviesa una crisis de resultados y presenta su peor inicio de temporada desde que está en primera con un 17% de eficacia. El “tomba” esta anteúltimo con apenas tres unidades, producto de un triunfo y cinco derrotas, superando apenas a Gimnasia y Esgrima la Plata que tiene como estelar entrenador a Diego Maradona.

Para colmo el equipo que dirige Javier Patalano no contará con el lesionado goleador uruguayo García, quien suma nada menos que 91 goles en el equipo cuyano y tampoco con su acompañante en la ofensiva Juan Brunetta y Juan Andrada, ambos con molestias musculares.

Por García irá Leandro Vella, por Brunetta el ex Arsenal de Sarandí Sebastián Lomonaco y Valentín Burgoa por Andrada.

Godoy Cruz eliminó a Deportivo Armenio y luego a Huracán.