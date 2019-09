Se define todo en el “lobo”

Hoy, después de la práctica a realizarse “a puertas cerradas” en el estadio “23 de Agosto”, el técnico Marcelo Herrera terminará de definir el equipo que enfrentará mañana a Quilmes por la sexta fecha de la Primera Nacional.

Ignacio Sanabria se recupera de una contractura y será probado. En caso que no responda satisfactoriamente su lugar será ocupado por Nahuel Zárate, aunque Hernán Hechalar también tiene posibilidad de jugar.

Mientras que la buena noticia pasa por Matías Córdoba. El sampedreño está rehabilitado de un esguince de tobillo que lo hizo perder el último encuentro y está en condiciones de reaparecer.

“Popeye” supervisará el ensayo matutino, poniendo punto final a la preparación.

En tanto, en la víspera se conoció el nombre del árbitro que dirigirá al “lobo” ante uno de los punteros de la Zona B. El sorteado fue Mariano González.

El programa quedó establecido de la siguiente manera.

Zona “A”.

Viernes a las 21.05: Ferro vs. Nueva Chicago (árbitro Emanuel Ejarque).

Sábado a las 13.05: Temperley vs. Estudiantes de Buenos Aires (Ramiro López).

Sábado a las 15.30: Atlanta vs. Brown Puerto Madryn (Andrés Gariano).

Domingo a las 15.30: Morón vs. San Martín de San Juan (Gastón Suárez).

Domingo a las 16: Estudiantes vs. Mitre de Mitre (Nazareno Arasa).

Domingo a las 20: Independiente de Mendoza vs. Alvarado (Sebastián Zunino).

Lunes a las 21.10: Platense vs. Belgrano de Córdoba (Yamil Possi).

Martes a las 15.30: Barracas Central vs. Agropecuario (Lucas Comesaña).

Zona “B”.

Sábado 15.30: Sarmiento vs. Gimnasia Mendoza (Bruno Bocca); Villa Dálmine vs. Riestra (Lucas Novelli); Almagro vs. Chacarita (Fabricio Llobet); All Boys vs. Atlético de Rafaela (Yael Falcón Pérez).

Domingo a las 16: San Martín de Tucumán vs. Brown de Adrogué (César Córdoba).

Lunes a las 20.30: Santamarina vs. Defensores de Belgrano (Pablo Giménez).

Martes a las 21.10: Instituto vs. Tigre (Leandro Rey Hilfer).

Por otro lado, José María Bianco asumió como entrenador de Chacarita Juniors. “Chaucha” tuvo su última experiencia como DT en Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Luis Marabotto dirigió anoche internamente al equipo en su choque con San Martín de Tucumán.