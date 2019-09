"Algo tiene que ver que esta banda haya nacido en su casa" -la de Ricardo Vilca

Entrar en la sala donde se desarrollaba uno de los últimos ensayos antes de la presentación en el teatro Mitre de mañana a las 21, fue sin dudas "chusmear" como se piensa la propuesta de La Vilca Band.

Con fotógrafo y cámaras para registrar videos para un "Escenario en la Web" diferente -la sección que tiene nuestro medio para mostrar a los artistas en vivo-, nos encontramos con los integrantes del grupo, Nico, Isma, Fer y Chito, más uno de los invitados al show, el folclorista y cantautor Pucho González.

Eran las 22 del lunes, llovía, y con nuestras luces nos sumamos a ese momento de La Vilca Band, husmando en los elementos que los inspiran, los motivan. Nos mostraron algo de su intimidad, y sin dudas fue una experiencia diferente.

La Vilca Band comenzó a gestarse allá por el año 2008, cuando alumnos de la Escuela de Música participaron del homenaje que se le hacía al maestro Ricardo Vilca, al cumplirse el primer año de su fallecimiento. Cuando subieron a tocar improvisadamente en la casa del maestro, compartiendo escenario con muchos artistas más hicieron funk, e improvisaron también un nombre, La Vilca, que finalmente los acompaña hasta hoy, lo mismo que el maestro, según explican en esta nota.

El homenaje es desde la calidad, de la propuesta de excelencia y el tesón con que trabajan.

La Vilca Band con la formación actual, comenzó a desandar caminos hace cinco años. Es el mismo momento en que se consolida el proyecto y se define el estilo.

Proponen una música diferente en el marco de nuestros cerros, y no por eso nueva. Además, son dueños de una estética visual que los caracteriza y los hace una puesta atractiva en cada concierto. La vestimenta y los instrumentos suman a esta idea.

Con todo este bagaje de fusiones disciplinarias, la banda llega por primera vez al teatro Mitre, para presentar el segundo disco "Nostalgias y algo más" este jueves a las 21, con un show que promete muchas sorpresas y que no sólo tiene que ver con la música.

¿Cómo es hacerle un homenaje al maestro Ricardo Vilca desde el jazz y con el estilo particular de esta banda que formaron?

NICOLÁS "NICO" CAZÓN: En el año 2008, compañeros del Profesorado de Música, en el marco del primer aniversario del fallecimiento del maestro, nos llevaron a los que queríamos ir del Profesorado a su casa, donde se le haría un homenaje. Se hizo un encuentro de músicos, subieron muchas bandas y solistas. Ese día, pensamos que nosotros también teníamos que subir a hacer algo. Con Luis Escalera en ese momento subimos, e hicimos una zapada de blues porque siempre fuimos de esa onda. Fuimos a pasear, a homenajear al maestro y terminamos haciendo eso, funk, con bombo legüero, saxo, una mezcla. No éramos todavía una banda, y por ponerle un nombre le pusimos Vilca Funk. Después siguió pero como un proyecto para divertirnos, porque somos muy unidos. Pasaron los años, la banda se desarmó, hasta que un día vino Fer (Rodríguez) y me propuso que busquemos músicos para seguir. Yo estaba en la Orquesta Infanto Juvenil y lo llamamos primero a mi hermano, Chito (Cazón), que era profesor de contrabajo en la orquesta.

Un día lo conocimos a Ismael (Jordá) y charlando le conté lo que hacíamos, y él nos dijo "ah, pero eso se llama ‘gipsy’", y nos contó lo que era. Lo invitamos un día a tocar y cuando "peló" la guitarra, nos dimos con un animal, buen músico, muy estudioso, tiene mucha música en la cabeza, es el profesor de la banda, y nos enseña mucho cada vez que nos juntamos... Esa es un poco la historia de La Vilca.

Con esta formación y con esta definición del estilo como gipsy jazz, llevan cinco años ya. Hoy son La Vilca Band...

FERNANDO "FER" RODRÍGUEZ: Con esta formación empezó a cerrar todo, y comenzamos a tomar más en serio este proyecto musical, y aparte como encajamos todo muy bien, comenzamos a apuntar al disco. Y así salió el primero que fue hace tres años, y que se llamó simplemente "La Vilca Band".

Vemos desde la primera vez, una linda respuesta de la gente, y eso nos da ánimo para seguir adelante, para seguir experimentando. Luego vino este segundo disco, que es el que vamos a presentar y sin dudas, nos costó mucho, "Nostalgias y algo más".

Son una de las bandas más creativas desde la propuesta, no por la música que hacen el jazz nace a fines del sislo XIX-, sino por el lugar desde donde la hacen. Además, no es sólo una apuesta desde lo musical, sino también desde una estérica visual, una puesta en escena en cada presentación a partir del vestuario. ¿Cómo nace la idea de vestirse de época y mostrar en la fotografía y los videos algo diferente?

"FER": Cuando tocábamos con "Nico", utilizábamos boinas o sombreros. Y eso se fue concretando más porque llamaba la atención, lo mismo que los instrumentos. Nosotros tocábamos mucho en la calle, y la gente respondía muy bien a instrumentos como la armónica, el contrabajo, que llaman la atención. Luego comenzamos a vestirnos de época, de los años 30, 40. Y está bueno juntar lo musical y lo visual.

Esto se ve en sus espectáculos en vivo, en sus videoclips, y ahora lo van a llevar al escenario mayor del teatro Mitre. ¿Es la primera vez que se presentan solos en este espacio?

"FER": Sí, por eso estamos muy ansiosos, y tenemos muchas sensaciones al mismo tiempo.

¿Cómo será este espectáculo?

ISMAEL "ISMA" JORDÁ: Tiene mucha intervención teatral. Está en dirección Gabriel Pérez, quien hizo gran parte del guion a partir de una idea que teníamos nosotros al principio. Él también es el actor principal. No es sólo concierto, sino que es un espectáculo de teatro y música, con iluminación, sonido y escenografía, bien trabajados. Hay una historia que se va desarrollando.

¿Cómo es y qué tiene este segundo disco "Nostalgias y algo más"?

"FER": Mostrando la tapa del disco- Como verán es como un portarretratos, donde uno va pegando cositas, anotando fechas, de cosas que nos traen recuerdos. La música que hacemos es vieja, y por eso la estética que elegimos, cómo nos vestimos, los colores, etc. "Nostalgias" tiene que ver con un tema del maestro Ricardo Vilca.

Seguimos con el mismo estilo del primer disco, con algunos invitados en el primer disco no tuvimos invitados.

En el primer disco hicieron una versión muy bella de "El Último tren" de Ricardo Vilca, con su propio estilo. ¿En este disco hay alguna obra del maestro?

"FER": No, aunque teníamos muchas ganas de hacer otra reversionada. Pero no está en el disco, simplemente porque no entró, y no por nada en especial.

"ISMA": Igual no pasa también que cuando tocamos la música de Ricardo Vilca, sentimos que la manoseamos. Siempre nos preguntamos ¿qué podemos hacer con una obra de él?, y la verdad que tenemos mucho respeto.

"FER": Tratamos de ser muy delicados con la obra del maestro. Gracias a Dios, la gente siempre respondió de un modo favorable. En la tapa del disco, hay una estampilla con el rostro de él, porque sin dudas algo tiene que ver que esta banda haya nacido en su casa. Seguramente él nos está acompañando.