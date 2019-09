-¿Cuál es el tema principal de su campaña?

-Nosotros sostenemos que Argentina está sumida en un fracaso desde hace décadas, un fracaso que nos trajo una clase de dirigentes que diseñó un sistema político y un gasto político a su medida y no a la medida de la gente. Este problema no es un problema de naturaleza únicamente financiera, ni económica, ni política o social, sino fundamentalmente es un problema de valores.

Nosotros decimos que el rescate de la Argentina está fundamentalmente en los valores, la Argentina tiene que volver a los valores aquellos que hicieron grande al país. Dentro de este esquema de valores, el valor central que hoy discute la política argentina, que no puede solucionar ningún problema, es la intangibilidad del valor de la vida del niño por nacer.

En este sentido, creemos que no hay derecho con aborto, que no hay república con aborto, porque el valor básico que debemos respetar los argentinos y que nos enseñaron nuestros abuelos y nos marca la Constitución nacional es el derecho a la vida del niño.

-Es un poco distinta la temática de su campaña en comparación a la de los demás candidatos, teniendo en cuenta que la economía está en el centro de la escena.

-¿Escuchaste alguna propuesta económica concreta de los otros candidatos?. No tienen ninguna! ¿Sabes por qué? Porque son las dos caras de la misma moneda. Deuda para afuera, deuda para dentro, 35% de pobres, dádivas sociales a través de planes, gasto fiscal.

Por eso es que nosotros decimos que la primera medida que hay que tomar en cualquier Gobierno desde el 11 de diciembre es: primero hacer funcionar la economía, esto significa reducir esquemáticamente y drásticamente el gasto político. ¿Qué es el gasto político?. Todo el gasto que ves alrededor ahora de la campaña. Por ejemplo, la semana pasada, Alberto Fernández fue a Tucumán y se gastó un almuerzo de 20 millones de pesos, cuando el Congreso debatía la Ley de Emergencia Alimentaria

El gasto político tiene que ser aniquilado, con el criterio de un nivel de austeridad franciscano, como es el nivel de austeridad que vive la gente que está abajo del nivel de pobreza en la Argentina.

Como segunda medida, hay que redimensionar el gasto público, que está desbordado. Una vez recortado, lo que hay que hacer es bajar los impuestos.

Los impuestos son insostenibles, el impuesto a la producción es insostenible, el impuesto a las personas es insostenible. Vos trabajas desde el 1 de enero al 1 de julio para pagar impuestos, desde el 1 de agosto, recién comenzás a trabajar para vos, para tu familia, para tus sueños y para tus proyectos.

Una vez que vos generés eso, lo que vas a crear es un círculo virtuoso de la economía y una vez que lo generés lo que va a haber es trabajo, producción, exportación y ahorro. Ese es el modelo de la Argentina.

-¿Tiene algún tipo de diálogo con el Gobierno y la oposición?

-No. Tenemos diálogo público a través de los medios, a través de debates públicos donde nos contestamos cosas, pero debates o conversaciones personales no tengo.

-¿Qué opiniones tiene sobre Macri y Alberto?

-No quiero hacer apreciaciones personales. Lo que yo digo es que son dos modelos y dos espacios de gobierno que están en la brecha y que hicieron exactamente lo mismo. Que generaron un altísimo gasto fiscal, que no supieron manejar la carga impositiva, que destruyeron el aparato productivo, destruyeron las pymes y generaron un 35% de pobreza.

La semana pasada, Alberto Fernández declaro que si él es presidente, lo primero que va a hacer es bajar las contribuciones patronales, la pregunta es ¿por qué no lo hizo cuando era jefe de gabinete? ¿Por qué no lo hizo el kirchnerismo en 12 años de Gobierno y nos dejó llegar hasta acá?. Lo que digo no es una cuestión personal, yo no cuestiono ni a Alberto ni a Mauricio, cuestiono que son espacios políticos que no tienen ninguna propuesta para sacar a Argentina del fracaso.

-En las elecciones de octubre, ¿Cree que va a sacar más votos que en las Paso?.

-Creo que vamos a duplicar la cantidad de votos que hemos sacado en agosto, vamos a crecer significativamente en el espacio. Lo que veo es que la gente se da cuenta de la propuesta porque empieza ser visible, empieza a estar en los medio por el hecho ya de ser candidato. Creo también es que los candidatos también van cometiendo errores sistemáticos, que lo que van a hacer es engrosar nuestros votos.

Por ejemplo, Fernández al otro día de ganar las Paso, lo primero que dijo fue que irá por la Ley del Aborto, lo mismo que hizo Macri, con lo cual creo que por ese lado vamos a tener una huida de votos tradicionalistas que se van a venir para nuestro espacio.

-Si el resultado no lo acompaña en las elecciones, ¿Cómo continuará su carrera política?

-La cuestión no es mi carrera política, la cuestión es cómo va a continuar el espacio. Creo que vamos hacer una excelente elección, ampliando la base electoral y estoy seguro que eso nos va a consolidar como un espacio político y vamos a empezar a trabajar para el armado político a nivel nacional y en el 2021 ir a la elecciones legislativas por senadores y diputados en cada provincia.

-Finalmente, un mensaje para todos los jujeños que lo recibirán hoy en la provincia...

-Jujuy es una provincia heroica de la Argentina, que generó un hecho tan transcendente como el Éxodo, que generó parte de la reconquista criolla permitiendo la declaración de la Independencia, una provincia que tiene que ver con la historia de la Patria.

Lo que le digo a los jujeños es que no se dejen engañar por esta falsa brecha, la única salida que tiene la Argentina, la única salida para nuestros nietos, es un proyecto nacional que genere condiciones para que la sociedad se pueda desarrollar, para que la gente tenga trabajo. Les digo que si hay aborto no hay república, no hay ningún otro derecho a discutir si la política está discutiendo la vida de un niño por nacer.