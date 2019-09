Fiesta escolar elimina torta y tiende a lo saludable

A días del festejo por el Día del Estudiante de escuelas primarias y secundarias, una plausible iniciativa busca promover que se consuman alimentos saludables. Es el caso de nivel inicial de la Escuela Normal que sugirió alimentos saludables, que según una nutricionista consultada debe incluir por sobre todo agua como base para hidratarlos. En la provincia un programa nacional comenzará a relevar el consumo de alimentos en el entorno escolar con miras a mejorarlo.

La propuesta en sólo esta escuela abre la posibilidad de lograr mayor conciencia en torno a la alimentación saludable, en virtud de los resultados de los últimos años a nivel provincial en los que se detectó obesidad infantil al igual que a nivel nacional, donde surgieron datos de sobrepeso inclusive el vinculado a la malnutrición.

De hecho, la tasa provincial de Sobrepeso y obesidad en Menores de 6 años de 2018 es 19%, y en edad escolar 45% Mientras a nivel nacional, según los datos del 2016, el 34,5% presentó sobrepeso u obesidad en 2016

No obstante, la iniciativa en la Escuela Normal para una fiesta es destacable, ya que se trata de los más pequeños. El listado sugerido incluye brochete de frutas, ensalada de frutas, gelatinas, sandwichs de miga, de jamón, queso, pollo, huevo, queso y tomate, verduras, jugos, yogur y licuados de frutas, además de pastafrola y bizcochuelo. Si bien la recomendación no fue para toda la primaria decidieron que no habrá torta para reemplazarla por helado.

"En el jardín están implementando eso para las fiestas, con un menú con gelatinas, sandwiches, muchas frutas y no quieren que se lleve torta, pero sí tiene una temática con un color y animalito en cada sala, y en la primaria no hubo restricciones en la comida. Eso cambió un poco por la plata y también para que sea comida saludable", explicó una mamá de dos niños, Carla Fleming.

Otra de las madres, Estela Avendaño, recordó que hubo intentos de implementar el kiosco saludable pero le comentaron que no resultó en términos económicos para el bufete. Y pese a lo novedoso algunos padres consideraban que se trata de una fiesta y preferían que sigan consumiendo las favoritas, papas fritas, chizitos y gaseosas, que no pueden llevar a ahora.

En tanto, en la Escuela 456 "Juan Bautista Cabral", Margarita Martínez, coincidió en que también se indicó que no habrá torta porque no la consumen y piden agua saborizada en lugar de gaseosa. Sin embargo, el resto de la lista incluye pizzas, pebetes, papas fritas bajo el argumento de ser lo que más comen los niños.

Consultada al respecto, la nutricionista del Hospital "Pablo Soria", Fátima López, explicó que se trata de algo positivo el cambio y que es posible que los padres se organicen y eviten la comida "chatarra". "Los chicos son muy permeables en aprender una buena alimentación, entonces creo que todos podríamos colaborar con un ejemplo positivo. El agua tiene que estar como base de la hidratación principal de los chicos en un evento", afirmó López.

Pese a la consulta la Normal no tuvo respuesta, pero en la escuela Monteagudo explicaron que se aplica en la merienda los productos que ya están determinados (miñón, queso, yogur y cereales). No obstante se destacó la iniciativa de buscar lo saludable por el contexto de dificultad de acceso de alimentos en comedores, y la malnutrición u obesidad vinculada por consumo de harinas y otros productos.

Cambiar para evitar comida “chatarra”

Sobre la comida “chatarra”, la nutricionista Fátima López explicó que suele abundar en éste y otro tipo de celebraciones escolares, precisó que no se recomienda el consumo indiscriminado de azúcares ni tampoco de las bebidas con edulcorante. Por ello sugirió que se puede cambiar incluyendo licuados de frutas de estación, frutillas con agua, o con banana que serán bien recibidos, además de frutas, e inclusive pizzetas que no serían extremas sino se consumen en tanta cantidad, albóndigas, o milanesas cortadas de carne o pollo.

Explicaron que las aguas saborizadas tienen mucho contenido de azúcar como las gaseosas comunes

Planteó que si bien los puflitos, chizitos o papas fritas son los que se suelen consumir más, no son para nada recomendables porque tienen una alta cantidad de sodio y de grasa. Es que aseguró que son muchas la patologías asociadas a la mala alimentación, que incluye la aparición de niños con hipertensión.

En su lugar recomendó, al igual que para la merienda, incluir pebetes de queso, y aunque es más caro se puede optar por barritas de cereales o frutas secas. Y aclaró que si bien hay familias que llevan agua saborizada o jugos sin gas, explicó que de igual manera tiene gran cantidad de azúcar y aditivos que no le sirven nutricionalmente, más allá de afectar los dientes. También aclaró que deben tener ojo con las ensaladas de frutas a la que no se debe adicionar azúcar ni jugos de sobre.