"En esta época florece el espíritu de compañerismo y amistad en Jujuy"

¿Cómo viviste tu reinado durante este año?

La verdad que fue un año muy tranquilo hasta estos últimos meses donde comenzó a vivirse con mucha más intensidad la fiesta, ahora estoy participando de eventos que la verdad disfruto mucho ya que conozco nuevas personas y florece el espíritu de compañerismo y amistad.

¿Qué esperás para la noche del domingo en el Estadio Federación de Básquet?

Estoy un poco nerviosa, ansiosa y a la vez triste porque se termina esta aventura que pude disfrutar, haciendo muchos amigos y conociendo lugares increíbles.

¿Cómo vivís la FNE? ¿Sos carrocera?

Esta es una fiesta única en nuestro país que se vive y se disfruta a pleno durante todo el mes de septiembre. Soy carrocera y acompaño en el canchón todos los días que puedo, siempre trato de estar a disposición para lo que se necesite.

¿Cómo analizas el rol de las mujeres en el canchón, ya que han ganado mucho protagonismo?

Me parece buenísimo que las carroceras tengan mayor protagonismo, en mi colegio (Colegio del Salvador) no pasa mucho ya que las mujeres tenemos nuestro sector, de todas maneras celebro que cada una de las carroceras elija el lugar donde le guste estar y no haya estereotipos, es decir que se desempeñen en cualquier ámbito.

¿Tenés decidido que estudiar cuando termines el secundario?

Me gusta mucho la carrera de Comunicación Social, poder desempeñarme en radio o televisión, por eso cuando termine quinto año seguramente voy a optar por esa carrera universitaria.

¿Que actividades te apasionan?

Modelar es una de las actividades que más disfruto, también voy al gimnasio y le pongo pilas. En cuanto a los deportes me gusta el tenis, es algo que ya realice en algún momento y tengo pensado volver a las prácticas.

¿Que es lo que más te gusta de la juventud actual y que cambiarías?

En estos tiempos pude observar que hay mucho bullying entre compañeros y con las personas en general, tendríamos que aprender a respetarnos un poco más entre todos, ser más tolerantes y mirar a quien tenemos al lado, también no me gusta la discriminación que se vive hoy en día.

Lo que si rescato de la juventud y sobre todo con mi grupo de amigos es la idea de ser solidarios con el prójimo, por eso muchas veces nos juntamos para ayudar a hogares dandoles una mano al que más lo necesite.

¿Cual es el mensaje que te gustaría expresar para toda la sociedad?

A los chicos quiero decirles que vivan la fiesta de la mejor manera ya que es única y solo la vivimos una sola vez, que nos cuidemos entre nosotros y podamos seguir potenciandola para que crezca y la conozcan en otras provincias y países.

No te cuelgues!

1- ¿Si no hubieras sido electa reina que estarías haciendo ahora?

Estaría ayudando a los carroceros a llevar la carroza hacia Ciudad Cultural y a full en el canchón.

2- ¿Cual es tu apodo de chica?

No tengo.

3- ¿Quien es tu mejor amiga?

Mi mejor amigas es Maines.

4- Grupo o artista favorito

Soy fan de Morat.

5- Programa de TV favorito

Me gusta mucho Stranger Things.

6- ¿De que equipo de fútbol sos?

Fanática de River.

7- Deporte favorito:

El Tenis.

8- Comida en casa o restaurante

Restaurante.

9- Cumbia, reggaeton, trap, otros

Me gusta la música latina

10- Youtube o Netflix:

Netflix.

11- Facebook o Instagram

Instagram.

12- Emoji favorito

La carita haciendo "puchero".