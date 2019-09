¿Perro o vaca? Disney puso punto final al debate viral sobre Tribilín

Goofy o Tribilin como mucho lo conocemos como fue tendencia en las redes sociales. El debate comenzó entre los usuarios con una pregunta: ¿es el amigo de Mickey Mouse un perro o una vaca? La discusión se volvió tan masiva que Disney decidió intervenir y dio la respuesta definitiva al caso.

En una primera instancia una cuenta española publicó un tweet en el que se ve una imagen con la descripción del personaje desde Wikipedia. La misma hace referencia a "Goofy" como "la vaca de la casa de Walt Disney".

"#FelizMartes a todos, menos a los que siguen pensando que Goofy es un perro", escribieron desde "Honor España" en Twitter e inmediatamente se hizo viral.

Es que en el transcurso del día las opiniones más varias acerca de si se trataba de una vaca o un perro colmaron la web alrededor del mundo y, los usuarios se mostraron más que alborotados ya que se trató de un personaje que marcó la infancia de muchas generaciones.

Un video publicado en la red social antes mencionada estalló la polémica a tal punto, que la empresa más famosa del mundo tuvo que salir a contestar y terminar con esta gran confusión.



The Walt Disney Company finalmente resolvió la polémica que se generó en Twitter hace algunas horas y declaró que Goofy es un canino. "¡Estamos felices de resolver este debate! ¡Goofy es definitivamente un perro!”, publicó la cuenta de Twitter Walt Disney World Guest Service.

@Disney @WaltDisneyWorld @WaltDisneyCo is Goody a Cow or a Dog some people say Cow some people say Dog i need to know