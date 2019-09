"El Gobierno nunca pensó en cumplir lo prometido en educación"

Durante su gestión fue partícipe de la creación de instituciones educativas en la provincia y de proyectos dentro de la Universidad Nacional de Jujuy relacionados al surgimiento de nuevas carreras, en especial, dentro de la sede que la Unju tiene en San Pedro.

En ese sentido, y para hablar de la educación universitaria realizó un conversatorio en la sede San Pedro y hoy lo hará en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.

¿En qué constó su visita a San Pedro?

Nuestra visita a San Pedro tiene que ver con una política de expansión que se dio en la universidad. Es fácilmente advertible como esos estudiantes tomaron ese derecho y lo han hecho propio. Es emocionante eso, es muy difícil estudiar en San Pedro si no tenés medios, es muy difícil trasladarse a la ciudad capital y cumplir sus sueños. Por tanto la sede les abre una puerta a los estudiantes, la puerta de un derecho. Y el derecho no es solo abrir la puerta de la universidad sino también sostener al estudiante adentro de ella.

¿Qué significa sostener al alumno dentro de la universidad?

Eso significa darles herramientas, vienen de secundarias que pueden ser buenas o un poco débiles, pero la universidad es otra cosa. Aunque vengan con herramientas del secundario, el salto a la universidad es otra cosa. María Eugenia Bernal y su equipo son especialistas en estos caminos que se llaman alfabetizaciones académicas que incorpora una interesante reflexión. La tarea del Estado no es abrir esa oportunidad y nada más, sino que es acompañar al estudiante en ese tránsito universitario. La universidad argentina de todo el país tiene una importancia tasa de ingreso pero no cuesta mucho más el egreso.

¿Cuál es la situación del estudiante universitario en el país?

Como ningún otro lugar en el mundo, el estudiante universitario argentino, en una alta proporción ya tienen responsabilidades familiares, en una alta proporción tienen que trabajar, son adultos muchos y les cuesta mantenerse en la universidad y egresar. La reflexión es que tenemos que hacer cuestiones que sean mucho más que la voluntad. Lo que están investigando a través de la alfabetización académica son técnicas concretas para mejorar la lectura, escritura, la oralidad, etc. Esto no es el docente o el alumno solo, hay que hacer un trabajo que se da en el secundario pero también que se dé en el campo universitario. Que se mantengan, sostengan y comprendan todo en la universidad para que terminen egresando.

¿Cuál es la comparación que usted hace de la educación en el país del período 2009-2015 con el del 2015 hasta la actualidad?

Suelo arrancar diciendo que el 9 de diciembre del 2015 dejamos un país que era un paraíso. Era un país que tenía dificultades en el desarrollo industrial, algunas cuestiones económicas debían ser resueltas, era un país que tenía un sistema educativo que debía mejorar algunas cosas. Pero lo que ocurrió después en estos 45 meses es una desolación en todas las políticas económicas y sociales que el neoliberalismo en esta alianza de Gobierno llevó adelante.

¿Cómo considera que el Gobierno ve a la educación del país?

Tengo la más alta opinión crítica, en educación nunca pensaron cumplir lo prometido. Hay un planto muy evidente que es el material, los salarios de los docentes bajaron entre el 14 y el 20 por ciento su poder adquisitivo. El Gobierno dejará la gestión con menos escuelas y les sacó las paritarias a los docentes. También sacó a la tecnología, prometió que íbamos a dejar de ver Fútbol Para Todos para construir 3.000 jardines y nos quedamos sin Fútbol Para Todos ni jardín, tampoco distribuyó un solo libro, no construyó escuelas. Tuvo un profundo desdén por la educación pública con manifestaciones desde la más alta autoridades como ser la "maldición de caer en la escuela pública". Nosotros interpretamos que el ataque a la escuela pública es un ataque a la igualdad, este Gobierno neoliberal aborrece la igualdad de los ciudadanos, trata de que cada uno se quede en su lugar y no piensa que todos pueden ir a la universidad. Nosotros no negamos a esa sociedad.

¿Cuál es su opinión sobre el Gobierno actual?

El Gobierno va a devolver un Estado en ruinas, y un Estado que no es el resguardo de los más carecientes. Y nos vas a costar mucho reconstruirlos, pero formamos parte de un frente político que tiene mucha responsabilidad, cautela,

Nosotros les decimos que no al neoliberalismo por muchas cosas, no solo por lo económico. Eso es lo más tangible, le decimos que no también por todo el plano de lo simbólico, se llevó por delante todos los sueños de los argentinos y los derechos, y eso es imperdonable. Nosotros luchamos en el plano de las ideas, lo que muestran es una devastación de todos los derechos de los argentinos y una alta insensibilidad respecto de la suerte de los sectores más carecientes. Degradaron los ministerios de salud, trabajo, cultura, entre otros. Creemos que Alberto, Cristina, Axel y los compañeros de esta provincia tienen otras cosas para ofrecer y una forma distinta de mirar la sociedad.

A 70 años de la gratuidad de la universidad en el país y teniendo en cuenta el masivo movimiento que hubo el año pasado bajo el pedido de una universidad pública y gratuita ¿cuál es su reflexión al respecto?

La sociedad argentina es una sociedad que tiene alta estima de sus propios derechos, tenemos cosas que no nos gustan como sociedad y tenemos que mejorarlas. Pero también es una sociedad que aprendió. El año pasado se cumplió 100 años de la Reforma Universitaria, este año son 70 de la gratuidad, 70 de la Constitución del 49, 70 años del Cordobazo, venimos de ahí. Somos conscientes que a diferencia de otras partes del mundo la universidad es un derecho en pibes y pibas, en muchachos y muchachas que orgullosos ejercen su derecho. Y eso no se ve en otras partes del mundo ni en países de la región.

Eso es lo que queremos defender, el Gobierno actual se dedicó a abolir el pasado, que sacó los próceres de los billetes y te dice que no hay que ir al pasado porque hay muchos muertos, como si fuera un desmerito. Nosotros vamos al pasado y aprendemos de esas tradiciones. La sociedad argentina quiere que sus hijos vayan a la universidad, que las clases más carecientes se apropien de la universidad y lo harán cuando haya sedes en todos lados y ese derecho quede más alcance de sus manos.

En el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, ¿cuál es su mensaje al estudiantado jujeño?

Siempre agradecí cuando vine a esta provincia y sé que en este mes están los chicos con la fiesta. A todos les mando un abrazo fraternal y les digo que la juventud es un momento de disfrute, de amistad, de sociabilización, de estar con otros y de esfuerzo.

Que hagan un extraordinario secundario, que lo disfruten y el destino de todos los chicos y chicos de Jujuy es que tengan la posibilidad de cumplir sus sueños, de seguir en la universidad y de transformar el mundo. De mejorar este mundo que les dejamos que seguramente ellos lo harán mucho mejor.