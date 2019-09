Hacen maravillas para poder llegar a fin de mes

En la provincia de Jujuy existe una red de comedores que contiene a 15 y que tiene como fin brindarse un respaldo y trabajar de forma mancomunada. Referentes de estas instituciones coinciden en que la situación económica actual del país les impacta más que en otros momentos, e incluso más que en la crisis del año 2001.

Para comunicarse con la Red de Comedores de la provincia de Jujuy, el número de teléfono disponible es 388-4210314.

Elena Baca y Juan Carlos Vargas del centro comunitario "San Pantaleón", Mirta Cabana de Darlocab y Catalina Campos del comedor "Sagrado Corazón de Jesús" son algunas de las personas precursoras de este espacio que ya tiene casi 30 años de existencia.

En ese sentido, Elena Baca comentó en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "las madres deben ir para copas de leche y otros lugares para que sus hijos coman, ellas no pueden darles por sus propios medios. Veo a la gente muy desesperada y de verdad no tienen para comer. Nosotros no podemos decirle que no a un abuelo que nos pide para comer, las mamás deben pedir un préstamo para pagar la luz, hace más de 30 años que estoy al frente de esta situación y nunca pasamos por esto, ni en el 2001".

Catalina Campos, del CDI "Sagrado Corazón de Jesús" del barrio San Martín sostuvo que "tenemos que hacer maravillas para llegar a fin de mes. Todos los comedores estamos en la misma crisis, llega más gente, sobre todo adultos mayores que antes no teníamos. Llegan a comer y hay que atenderlos. Estamos desde hace 21 años y nunca pasamos por una crisis así".

El comedor se encuentra situado en el barrio San Martín, en calle Iturbe esquina De La Quintana.

Para colaborar con ellos se pueden comunicar al número: 388-4212888.

Al respecto, Isabel Arias del comedor "Visión Nazarena" del barrio Bajo Éxodo Jujeño de Alto Comedero, explicó que "no tenemos lugar para nadie más, tenemos el cupo completo. Es terrible el aumento que hay en los negocios, eso también habría que controlar bien. Hay muchas familias numerosas que van con 5, 6 o 7 hijos".

"Los chicos tristes"

"Ceres" se encuentra en el barrio Cerro Las Rosas y trabaja hace más de 20 años asistiendo a niños con desnutrición. Actualmente contiene a 55, los mismos son derivados desde el centro de salud de ese barrio y son los que se encuentran en una situación más crítica. Para ayudarlos, el número de contacto es: 388-154212485.

Beatriz Cabana, referente de esa institución, indicó que "los chicos se ponen tristes cuando no podemos darles, se van angustiados y nos preguntan cuándo pueden volver. Seguramente en su casa toman el té y se van a dormir. Estamos en un momento muy crítico, nunca tuvimos esta crisis tan profunda como la de ahora".

Por último, dijo que "de los años que llevo trabajando en lo social, nunca hemos tenido una situación tan angustiante como ahora. Recibimos a chicos desnutridos y cada vez son más. Las familias cada vez están más desbordadas, tienen más problemas entre ellos, y mucho tiene que ver la crisis. Los maridos no consiguen trabajo y no tienen para llevar nada a su casa, el problema es muy grave, estamos rebasados".

Mirta Cabana de la fundación Darlocab, por su parte, afirmó que "estamos pasando un momento muy duro".