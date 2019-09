"Me gustó la concentración que tuvo el equipo"

El entrenador de Gimnasia, Marcelo Herrera, rescató la eficacia del equipo para lograr un importante triunfo ante Brown de Adrogué como visitante por uno a cero. "Sabíamos que el partido en esta cancha pequeña iba a ser así, friccionado y muy disputado en el medio. Nos preparamos y salió bien en todo aspecto", explicó.

Además el técnico jujeño dejó en claro cuales fueron las principales virtudes ante el "tricolor": "lo que más me gustó del equipo fue la concentración y la atención que tuvimos durante todo el partido. Siempre metidos en lo que teníamos que hacer. Fuimos expeditivos y pegamos en el momento justo. En general me gustó todo el equipo".

"Popeye" contó a la salida del vestuario del "Lorenzo Arandilla" el motivo del reemplazo de uno de los mejores jugadores en el arranque del torneo: "a Matías ( Córdoba) lo saqué porque en el primer tiempo tenía un malestar estomacal y sensación de vómitos. Hizo un desgaste tremendo tanto él como Castillejos, que siempre pelean contra toda la defensa".

Herrera recién decidió mover el banco en el tramo final del partido con los ingresos del debutante Nahuel Zarate y de Virreyra. "Con los cambios busqué mantener el orden, primero con Zárate, quien también nos daba salida rápida de contra. Con Virreyra busqué un cambio táctico para que haga lo mismo que Castillejos. Busse terminó elongando pero no lo saqué porque estaba bien, sólo cansancio luego de un partido muy friccionado", aclaró.

Para poder seguir por la senda victoriosa tras 6 puntos hilvanados en las últimas dos fechas, el DT aseguró los aspectos que debe reiterar el equipo: "hay que mantener la solidez defensiva y la eficacia cuando tenemos chances en el arco de enfrente. Buscamos esas dos cosas y jugar también en el medio como intentamos hacer hoy (por el sábado) en muchos tramos del partido".

Promediando la segunda etapa en Adrogué se desencadenó un entredicho entre ambos entrenadores. "En la discusión con Vicó me equivoqué yo y pido disculpas. El creyó que estaba sobrando porque se me escapó la pelota entre las manos y el error fue mío", asumió.

Por último , el exfutbolista de Velez realizó un análisis del buen comienzo de Gimnasia en la Primera Nacional. "Todos los partidos son distintos. Con Chacarita siendo locales teníamos que proponer y por eso quedamos descubiertos atrás. Hoy (por el sábado) la obligación era de ellos y nosotros teníamos en claro lo que teníamos que hacer. Por suerte lo logramos. En los 3 partidos hicimos lo que teniamos que hacer y la diferencia de éste con Riestra fue la concentración que tuvimos", sostuvo.

Precisamente los 3 puntos logrados fueron los primeros que logró Marcelo Herrera jugando fuera de casa desde que asumió como dt del "lobo". De todas maneras, sólo había disputado 3 partidos en esa condición con dos derrotas y un empate. La última victoria jugando fuera de Jujuy había sido en la fecha 16 del torneo pasado, cuando derrotó a Guillermo Brown en Puerto Madryn por 1 a 0 con gol de Matias Cordoba, con Morales Santos aún como técnico. Hizo su presentación con la camiseta del "lobo" uno de los refuerzos que faltaba debutar. A los 37 minutos del segundo tiempo, el lateral zurdo Nahuel Zarate, con pasado en Boca, Godoy Cruz, Unión, Atlético Tucumán y Fenix, ingresó por Córdoba y se ubicó como volante por la izquierda. De las incorporaciones que hizo Gimnasia para este torneo, sólo faltan que tengan minutos el excentral de Boca y Español, Dino Castagno, quien viene ocupando un lugar entre los suplentes, y el arquero jujeño exHuracán Las Heras, Gonzalo Gómez.

Los números

Gimnasia volvió a ganar ante Brown, al igual que lo hiciera la fecha anterior como local frente a Chacarita como local. No lograba dos victorias al hilo desde las fechas 13 y 14 del torneo pasado, cuando derrotó justamente a Brown de Adrogué el 8 de diciembre en Jujuy y a Ferro el 2 de febrero de este año en Caballito, respectivamente.

Mientras que el historial frente al equipo de Vicó se estiró a favor del “lobo” con 6 victorias y una sola derrota en 8 enfrentamientos. Un dato curioso es que el “tricolor” no lo vence hace casi 6 años, tiempo en el que tampoco pudo anotarle goles. La única vez que Brown venció al “albiceleste” fue el 23 de noviembre del 2013 por 2 a 0 en el sur del Gran Buenos Aires.

Festejó Temperley

PRIMER GRITO / EL “GASOLERO” DERROTÓ AYER A GUILLERMO BROWN EN EL SUR DE PAÍS

Temperley superó ayer a Guillermo Brown de Puerto Madryn por 1 a 0 de visitante y celebró su primera victoria de la temporada en la Primera Nacional. El partido correspondiente a la tercera fecha de la Zona A se definió en el segundo tiempo con un cabezazo de Enzo Baglivo a los 26 minutos.

El “gasolero” (4 puntos) había perdido con Estudiantes de Río Cuarto en el debut y luego empató de local con Nueva Chicago; Brown, por su parte, volvió a perder como ocurrió en las dos fechas anteriores frente a Barracas Central y Deportivo Morón, por lo que ocupa el último puesto de la zona sin unidades.

Los chubutenses buscarán sus primeros puntos en la cuarta fecha cuando visiten al invicto Platense; mientras que Temperley será local de Alvarado de Mar del Plata en busca de un nuevo triunfo.

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto consolidó su localía y alcanzó su segundo triunfo seguido en casa, al derrotar a Independiente Rivadavia Mendoza, por 3 a 1 e hizo delirar a su hinchada.

En el estadio Antonio Candini, el conjunto cuyano se puso en ventaja a los 35 minutos del primer período, a través de una definición de Sebastián Mayorga, tras recibir de Sergio González.

El equipo cordobés debió esperar hasta los 22’ del segundo período para establecer la igualdad, por intermedio del ingresado Martín Peralta, que fue habilitado por Ibrahim Hesar y metió un zapatazo de derecha, a media altura del arquero Aracena.

El gol incentivo al “león” local que adelantó sus líneas en procura del desnivel. Y sobre los 37’, tras otra asistencia de Hesar, apareció Cainelli para depositar la pelota en el primer palo y convertir el 2-1.

Ya en el tramo final, el elenco riocuartense sentenció el pleito, con una entrada por el centro del área de Alejandro “Colo” Cabrera, que resolvió muy bien ante la salida de Aracena.

Con este triunfo, Estudiantes llegó a las 6 unidades en la clasificación, mientras que Independiente Rivadavia se quedó con 3.

Más partidos

Por la Zona 1 jugarán hoy a las 19.30, Estudiantes de Buenos Aires vs. Agropecuario. Y mañana a las 17 (TyC Sports), Nueva Chicago vs. Platense y a las 21.05 (TyC Sports), Ferro vs. Atlanta.

Por la Zona 2 hoy se enfrentarán a las 15.30, Riestra vs. Instituto de Córdoba y a las 21.05 (TyC Sports), Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs.Quilmes.

Federal A

Chaco For Ever venció ayer en condición de visitante 2 a 0 a Douglas Haig de Pergamino y se encaramó en la cima del Federal A, junto a Sarmiento de Resistencia, Unión de Sunchales, San Martín de Formosa y Crucero del Norte de Misiones, en partido por la fecha inaugural del torneo, que se jugó en el estadio Miguel Morales en Pergamino. Los goles los convirtieron los delanteros Diego Magno y Julio Cáceres. San Martín superó en condición de local por 2 a 1 a Gimnasia de Concepción del Uruguay. Cerró la Zona A el encuentro entre el local Juventud Unida de Gualeguaychú y Central Norte de Salta, que terminó igualado 1 a 1. El viernes cuando comenzó la fecha, Unión de Sunchales se impuso de visitante 2 a 0 ante Güemes de Santiago del Estero; mientras que el sábado Crucero del Norte de Misiones venció como visitante 1 a 0 a Defensores del Pronunciamiento.