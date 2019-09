Priseajniuc y el futuro

Un nuevo proceso. Altos Hornos Zapla contrató los servicios de Sergio Priseajniuc, desde el viernes se instaló en Jujuy, para dirigir lo que resta del Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol y con ese envión proyectar lo que será la participación en el Regional 2020 tras el descenso del Federal A.

El santafesino llegó con aires de cambios porque ayer acompañó al equipo liguista, aunque no dirigió, pero los chicos de la Primera local consiguieron su primer triunfo en la competencia al ganarle 4 a 2 a Malvinas en el "Líbero Bravo".

"Me encuentra en una etapa con muchas ganas de trabajar, muy motivado, los dirigentes me recibieron muy bien, me gusta el club y trataremos de hacer lo mejor posible, primero formando a los jugadores que se encuentran en el plantel, tratar de potenciarlos y después contar con ellos en su mayoría para el Regional. Estoy en un momento equilibrado con respecto a mi experiencia vivida en otros clubes y hoy poder volcarla en Altos Hornos Zapla me llena de satisfacción", empezó contando el exDT de Villa Mitre (BB), Boca de Río Gallegos, Ferro de Pico, Unión Aconquija y Atlético San Jorge.

El otrora volante central de Gimnasia contó que "de Zapla pude averiguar el nivel humano de la dirigencia y sinceramente me dieron las mejores referencias, la coherencia, el compartir algunos puntos en la formación de jugadores y creo que es un club adecuado e ideal para trabajar con tranquilidad y desarrollar toda la experiencia que tuve tanto como jugador y como técnico", agregando que "me sorprendió la calidez que tiene el club y su gente, me trataron muy bien y eso me llena de satisfacción, también la infraestructura, si bien hay que mejorarla como lo están haciendo, hay que seguir porque aquí tienen mucha visión de inversión a futuro. Me motivó eso y es digno de admiración".

Priseajniuc que también fue ayudante de campo de "Cacho" Sialle en varios clubes anticipó que "el principal objetivo es la formación y potenciar a los jugadores que están en el club, tratar de terminar la Liga lo mejor posible, ya que en el Apertura salieron campeones y ahora enderezar el rumbo. Y de a poco ir viendo todo lo que respecta el Regional con el tema incorporaciones, pero primero evaluando lo que hay en el club y trabajar con la gente que está en el club, por eso empezaron a trabajar con tiempo en el objetivo que a largo o mediano plazo volver al Federal A", señaló.

Así también aclaró que "lo mío es el día a día, el trabajo permanente, imponer una metodología, una disciplina abocada al deportista, al respeto, al bien en el club, y después como objetivo es tratar de estar el mayor tiempo posible en Jujuy. El día a día irá marcando mi perfil y ojalá pueda dejar una huella como lo hice como jugador en Gimnasia saliendo campeón del Torneo del Interior hasta llegar a Primera. Esos objetivos me dejaron marcado y espero poder volver a vivirlos con Altos Hornos Zapla", acotando que "con respecto al Regional 2020 hay tiempo todavía para ver el presupuesto del armado del plantel, la conformación del cuerpo técnico e incorporar a alguien de la provincia, aunque todavía no lo analizamos con la Comisión Directiva, el día a día nos llevará a hablar más de eso cuando se vaya acercando la fecha, me vean trabajar y esté la motivación del torneo y ver de manejar un presupuesto aceptable y tener un equipo competitivo", finalizó.

Concluyó la 4º

Culminó ayer el 4º capítulo del Clausura liguista con la resonante victoria de Atlético Cuyaya, 2 a 1 en “La Tablada”, sobre La Viña que se quedó sin invicto. Con goles de Benavídez y Bruno Solorza para el “bandeño”. Y por la mañana en el mismo reducto, Belgrano le ganó 2 a 1 a Palermo. Mientras que Zapla cortó la racha negativa al vencer 4 a 2 a Malvinas en el “Líbero Bravo”.