Reconvertirán las carreras cerradas

Días pasados en medios locales un docente denunció que tras meses de trabajo de los docentes en un nuevo diseño curricular les habían informado que no se usaría y por lo consiguiente no habría reapertura de las carreras cerradas. Dialogamos con María Rosa Suárez directora de Nivel Superior del Ministerio de Educación de la provincia, quien negó la esta afirmación e indicó que todas las carreras están en proceso de reconversión.

"Para nada hay cierre de carreras, hay una transformación del sistema de Nivel Superior donde los IES van a tener mayor oferta para los estudiantes", explicó la funcionaria.

"No hay proyectos presentados, se están reformulados todos los diseños curriculares, se siguen reformulando y el próximo año se van a presentar las nuevas carreras", agregó.

Respecto a la denuncia de la docente Mercedes Sosa, quien afirmó que luego de dos meses de trabajar en un nuevo diseño curricular, "autoridades de la Dirección de Educación Superior (DES) informaron a los rectores y vicerrectores de los distintos IES de la provincia, que finalmente, no se abrirán las carreras de los profesorados que cerraron hace 3 años". Suarez aseguró "no se les dijo nada al respecto. Se están reformulando todos los diseños curriculares. Todavía no se ha definido, no se les dijo nada. Están trabajando en los nuevos diseños curriculares todos los institutos" del interior y capital.

En tanto, desde prensa del Ministerio de Educación informaron que en el 2020, habrá 44 carreras disponibles, 9 más que las disponibles en estos momentos.

También informaron que en el este año se destinaron más recursos al nivel superior.

"En el 2019 el presupuesto destinado a este nivel es 24% más que en el año 2015, conteniendo 4.627 horas".

Aseguran que el Nivel Superior del sistema educativo provincial será transformado y será fortalecido de tal manera que se ofrezca mayor ofertas educativas con una mejor inserción laboral para que los jóvenes que la cursen no permanezcan muchos años a la espera de ser incluidos.

Egresados que aspiran a cargos

La situación de los recibidos como docentes en la provincia, es difícil debido a la poca cantidad de cargos que hay disponibles. Según se conoció, hay más de 8 mil graduados como maestros y profesores que se encuentran desocupados y esperan el reconocimiento de la Junta Calificadora de la Provincia para entrar al sistema oficial.

Son 4.500 del nivel inicial y primario, y el resto del nivel medio. Recordando que, las primeras camadas de aquellos que se formaron como docentes en la provincia, son de la década del 80, en ese entonces era de carácter rápido poder acceder al cargo de asignaturas y conseguir la titularidad de manera inmediata.

Hoy la situación obliga a aquellos que quieren ejercer en el sistema publico de enseñanza a tener entre dos o tres títulos. Añadiendo todas las capacitaciones, cursos y diplomaturas que deben realizar para la acumulación del puntaje suficiente para que a la hora de aspirar un cargo sean aceptados por la Junta de Calificación de la Provincia.