A pesar de la instalación de cámaras, no habrá fotomultas en la capital jujeña por el momento

En las redes sociales empezó a circular que este lunes se ponían en funcionamiento las fotomultas en toda la ciudad. La misma causó comentarios y especulaciones por su aplicación, pero fue desmentida desde el mismo municipio.

Guillermo Marenco, secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, despejó las dudas sobre el tema y aclaró el objetivo a corto plazo. “Vimos una muy buena respuesta por parte de los automovilistas, entonces decidimos prolongar un tiempo más las pruebas y seguir apostando a la educación y a la concientización”.

Por otro lado, el secretario capitalino dijo que “la idea es ver si podemos seguir generando conciencia y lograr que la gente empiece a respetar un poco más las prioridades de paso, no cruzar los semáforos en rojo o no generar estacionamientos en doble fila”.

Asimismo, Marenco dejó en claro que los jujeños no deberían preocuparse por este tema si respetan las normas de tránsito. “El hecho de que estén funcionando o no las infracciones, no es un tema que le debería preocupar a la comunidad, siempre y cuando no cometa las infracciones”.

“Cuando se vaya a hacer efectivo el cobro de las infracciones a través de las cámaras de monitoreo, haremos el anuncio correspondiente”, cerró el secretario de Servicios Públicos.