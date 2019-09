"Con estas obras se sigue insertando a Jujuy en la Argentina y en el mundo"

Por RIAD QUINTAR (H)

El Tribuno Jujuy

-¿Qué significa la inauguración del aeropuerto de Jujuy para la gestión nacional?

-Acá no es solo un aeropuerto nuevo, aquí se ven las "dos argentinas", la vieja que nunca hizo obras acá y la nueva que hoy inaugura un aeropuerto. Esto es conectar la provincia nuevamente con otros destinos, con otras ofertas y demostrar que a través de estas obras se sigue insertando a Jujuy en la Argentina y en el mundo, puesto que este aeropuerto de última gama permite seguir demostrando que se está trabajando en el federalismo y también se puede ver con la autopista y con la llegada del tren.

-¿Cómo influye este nuevo aeropuerto y las autopistas que vienen construyendo para el futuro de Jujuy?

-Sólo con un aeropuerto nuevo no sirve, como tampoco con la autopista y otras obras, puesto que lo importante es saber hacerlo funcionar y unir todas las piezas para que funcione. La autopista permitirá a más personas poder viajar a Jujuy y llegar a un nuevo aeropuerto que te permita esa conectividad. Ahora va a depender de Jujuy saber desarrollar y explotar el turismo como fuente de ingreso, a través de ofertas de lo que hay en Jujuy y saber ofrecer todas las bellezas que hay. Pero sin dudas que esto influirá de la mejor manera para la provincia cuando se terminen estas obras de gran porte y en las cuales se seguirá trabajando.

-Con esta obra que hoy se inaugura, ¿se puede ver la importancia del Plan Belgrano en el norte argentino?

-Totalmente. Tenemos un país donde no se invirtió durante muchísimos años en infraestructura, obviamente habían obras pero no eran de semejante magnitud como las que hoy se ven en Jujuy y son para muchos años. La ruta 34 es una obra que empieza en Rosario y llega hasta Bolivia. Estamos empezando la repavimentación desde San Pedro hasta Pichanal, son ejemplos que venimos trabajando y tratando de dar las obras que hoy los argentinos no tienen por años de abandono.

-Me nombra mucho la ruta 34 y la obra de la autopista que vienen realizando, ¿cuándo cree que puede ser terminada y que otras obras se tienen en mente para la zona?

-La ruta que une San Pedro con el límite de Salta viene a muy buen ritmo, pero lamentablemente este año con los sobresaltos en la economía hubo algún tipo de problema, pero creemos que en el 2021 va a estar finalizada, obviamente si es antes mejor. Por otro lado, con la ruta 66 hemos tenido problemas con la contratista pero creemos que se va a resolver prontamente para finalizarla. Estamos pronto a anunciar la repavimentación y ampliación de la ruta 1, que une San Pedro con Caimancito, que es muy necesaria.

-Este gobierno fomentó mucho las llegadas de las aerolíneas low cost, ¿qué puede pasar con estas en caso de una victoria de la oposición?

-Esto es fácil, ganando Juntos por el Cambio el sector aéreo va a seguir creciendo, Aerolíneas Argentinas va a seguir siendo más argentina que nunca cada vez creciendo más y siempre una empresa eficiente y competitiva. Así también creemos en las competencias entre las mismas, ya que traen empleos, más conexiones y más gente volando, como lo vemos en Jujuy con el crecimiento del turismo. En caso de perder, muchos sectores del kirchnerismo ya demostraron que no quieren a las low cost y mostraron su descontento, pero yo calculo que primará la coherencia y estas seguirán creciendo para favorecer a provincias como Jujuy.

-Hace un tiempo se anunció que los precios de las naftas no iban a aumentar por tres meses y ayer se anunció un aumento del 4%, ¿qué pasó y por qué ahora se permitió las subas?

-Las medidas internacionales de los últimos días tuvieron un impacto muy grande en las petroleras, por lo que nosotros tenemos que mantener el equilibrio entre las estaciones de servicios y cuidar a los empleos del sector. Lamentablemente con los cambios que hubo el desfasaje entre el precio y el valor del barril era muy grande y ya se ponía en riesgo hasta el abastecimiento de las naftas, por lo que nos vimos obligados a hacerlo, entendiendo que sigue siendo menor el valor que corresponde.

-Jujuy sufrió un paro de transporte muy largo por el tema del subsidio, ¿hay posibilidad de que haya aumento para las provincias o el tema ya está tratado?

-La Nación cambió el sistema de subsidios, dependiendo de la provincia y las ciudades, siendo ellos los que deciden el recorrido, que empresa funciona, el valor del ticket y los subsidios que ellos decidan otorgar. Desde Nación se crearon fondos de transición para acompañar a las mismas y hoy podemos ver que las mismas están más ordenadas, manteniendo un diálogo constante con las todas las provincias.

-De cara al 27 de octubre, ¿qué expectativa real tiene sobre las elecciones y el resultado?

-Las mejores expectativas y estoy convencido que tenemos serias chances de ganar. Siento que millones de argentinos valoran las transformaciones que venimos realizando, no solo desde obras, sino a través del respeto y la lucha contra factores externos como el narcotráfico, la corrupción y la delincuencia. Por eso creemos que tenemos las posibilidades intactas para llegar al ballotage, siendo necesario seguir escuchando a la gente y seguir caminando con ellas para corregir los errores que hemos tenido.