Acto y desfile por el instrumentador quirúrgico

Ayer se celebró el Día del Instrumentador Quirúrgico, motivo por el cual el Hospital Materno Infantil realizó un acto al que fueron invitadas delegaciones de diferentes centros asistenciales públicos y privados de esta capital y Palpalá.

Por el Ministerio de Salud estuvo Víctor Castillo, y también asistió el director administrativo del hospital anfitrión, Javier Reynaga.

La fecha se instituyó por el fallecimiento del médico Guillermo Bosch Arana, el primero que incluyó al instrumentador quirúrgico en el plantel de cirugía.

Ayer primero hubo un desayuno de camaradería del que tomaron todas las delegaciones, entre las cuales se pueden mencionar las del nosocomio organizador, del sanatorio "Nuestra Señora del Rosario", de la clínica "Nuestra Señora de Fátima" de Palpalá, Clínica Mayo, hospital "Pablo Soria", Clínica Lavalle, Clínica Los Lapachos, Clínica del Niño, Sanatorio Norte e Instituto Melby, donde se forman los instrumentadores quirúrgicos.

Luego hubo un acto protocolar siempre en el citado hospital, en el que el presbítero Santos Gutiérrez bendijo las manos de los instrumentadores y médicos presentes, tras lo cual Adolfo Pereyra Rozas, jefe de cirugía del Materno Infantil, quien destacó la labor de sus compañeros de trabajo "con quienes nos vemos todos los días en este equipo horizontal que es el quirófano. Es cierto que el 19 de septiembre se eligió porque falleció el médico Bosch Arana que fue el primero en advertir en Argentina de la importancia del instrumentador quirúrgico dentro del quirófano. El escribió un tratado de cirugía en 1937 en el cual sugiere que había que tener instrumentadores quirúrgicos, que hasta ese momento no existían, ya que se trabajaba con enfermeras y auxiliares. Desde esa época hasta ahora, la instrumentación quirúrgica avanzó muchísimo".

PASAJE/ EL DESFILE DE LA DELEGACIÓN DE HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DR. HÉCTOR QUINTANA”.

Subrayó que "actualmente el instrumentador quirúrgico es un miembro de vital importancia, no un auxiliar dentro del equipo quirúrgico, realizando tareas que van desde lo más simple a las de más alta complejidad". Les pidió que no pierdan la humanidad, porque "son los que reciben el paciente cuando entran a un quirófano, y que está asustado, ansioso, y los instrumentadores le brindan la palabra cálida que los calma". También los instó a que sigan trabajando en la búsqueda de la calidad.

Por su parte Elisa Marcó, instrumentadora del quirófano del Hospital Materno Infantil, señaló que hay un equipo de cirugía que debe trabajar al unísono y armónicamente para lograr éxito en el accionar del equipo. "Quien no puede actuar con entusiasmo como miembro experto y dar siempre lo mejor de si mismo no tiene cabida dentro del quirófano. Como miembro del equipo de esterilización, responsable de conservar la integridad, seguridad y eficiencia durante la cirugía, podemos decir que este trabajo en equipo es ejemplo y tal vez no exista otro que se equipare con el objetivo de salvar al paciente".

El acto concluyó con desfile por avenida Córdoba y hoy habrá cena de camaradería en un local céntrico.

El trabajo en la Clínica “Nuestra Señora de Fátima"

Entre las delegaciones presentes en el acto realizado ayer por el servicio de cirugía pediátrica del Hospital Materno Infantil “Dr. Héctor Quintana”, se destacó la presencia del servicio de los instrumentadores quirúrgicos de la Clínica “Nuestra Señora de Fátima” de la ciudad de Palpalá.

Al respecto, Sandra Mónica Isasmendi, jefa del Servicio de Quirófano de la mencionada clínica siderúrgica, expresó que participar de este acto es “muy importante y muy representativo para nosotros, que una clínica del interior esté participando, involucrada ya entre medio de todas las instituciones de la provincia, y que está creciendo día a día”.

“Nuestra clínica está logrando conseguir trabajar a la par de la tecnología, contando con un grupo de profesionales que tenemos en la clínica que está muy bien preparado, siempre pensando en la salud de la población palpaleña. No hay mejor cosa que trabajar con esta gente que realmente se dedica y se preocupa por la salud de la población”, apuntó Isasmendi. Agregó que en el caso de su área cuentan con cinco instrumentadores quirúrgicos y cuatro profesionales más de guardia pasiva a quienes felicitó en su día.

Finalmente destacó el perfeccionamiento de la labor que cumplen, con la aparición de escuelas específicas y de carreras universitarias.