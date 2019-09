El "bandeño" se subió a la cima al golear al "gaucho"

Se prende en la lucha. Atlético Cuyaya alcanzó a Tallares con 18 unidades en la tabla de posiciones del Torneo Clausura "Washington Cruz" de la Liga Jujeña ayer al derrotar por 3 a 0 a Los Perales en "La Tablada".

El "bandeño" lo madrugó a los 20 segundos al "gaucho" con una buena asistencia de Léon para Salto que no perdonó y definió al primer palo.

Después el partido entró en una meseta donde Los Perales careció de ideas claras para complicar al local que luego del gol sólo insinuó con remates de media distancia que encontraron atento a Benítez.

La visita fue un equipo largo sin conexión pero antes de culminar esa parte Santillán probó con derechazo pero sin lograr su cometido.

En la segunda mitad el juego mostró a un "gaucho" con otro ímpetu desde los pies de Barro, pero sufrió antes de los 10’ cuando Benavídez se iluminó en el "bandeño" para asistir a Guzmán que no llegó por la intervención del golero Benítez que tampoco pudo despejar pero su compañero Córdoba en el intento de rechazo le quedó el rebote servido s Guzmán para que solamente empuje el balón para poner el 2 a 0.

Ese fue un duro golpe para Los Perales que evidenció un bajón y allí creció en confianza su rival que fue más directo en las contras. Aunque le costó cerrar el partido porque Ruiz en un mano a mano perdió con el arquero visitante y en la réplica el ingresado Lucardi en Los Perales quedó con el grito atragantado por el manotazo de Arjona que le negó el descuento.

Y de tanto ir Cuyaya pudo liquidarlo con Ruiz que se tomó revancha y de puntín definió al palo del guardametas que no logró reaccionar. En los minutos finales Benítez salvó que la derrota sea más amplia al ahogarle festejos a León y dos veces a Benavídez. El "bandeño" ahora comparte liderazgo junto a Talleres que debe jugar el miércoles.

Gorriti ganó sobre el final

En la agonía de ayer en el "Fausto Tejerina" Gorriti gritó fuerte el gol de Pablo Tastaca que en los minutos finales logró conectar para poner el 1 a 0 sobre Atlético Palpalá que hizo las tareas para mínimamente llevarse un punto a la ciudad siderúrgica.

Hoy prosigue la séptima instancia

La programación continuará esta tarde con el siguiente detalle: En el Complejo Papel NOA: a las 16.15, Gimnasia y Esgrima vs. Asociación La Viña. Arbitro: Facundo Maizares y en el estadio "Líbero Bravo": a las 16.15, Alto Juniors vs. San Francisco. Arbitro: David Rojas.

El domingo se enfrentarán en el "Fausto Tejerina", también a partir de las 16.15, Islas Malvinas vs. General Belgrano. Arbitro: Jesús Montenegro y en el "Emilio Fabrizzi", en idéntico horario, Altos Hornos Zapla se medirá con Deportivo Universitario, siendo el referí Víctor Terán.

El "Rosa Barrios"

Esta noche comienza el despliegue de la 5º fecha del Clausura "Rosa Barrios" con el duelo entre Altos Hornos Zapla y Atlético Cuyaya a disputarse desde las 21.15 en la cancha auxiliar del "merengue". Víctor Terán será quien administre justicia en la ciudad siderúrgica. Las reservas jugarán desde las 19.

Mientras que el domingo en horario matutino, 9.30 las reservas y 11.30 las primeras, continuará con siete compromisos que concluirán la jornada.

En Veteranos del Norte 2: Luján vs Universitario (árbitro A. Cardozo).

En Veteranos del Norte 1: Palermo vs Belgrano (S. López)

En el "Plinio Zabala" Talleres vs Malvinas (E. Segovia).

En Vialidad Asociación Atlética La Viña vs San Francisco (R. Rioja).

En el "Fortín Gaucho" Los Perales vs Gorriti (M. Huratado).

En "Jorge Newbery" Atlético Palpalá vs El Cruce (D. Rojas).

En el "Líbero Bravo" General Lavalle vs Gimnasia (M. López).

Por otra parte los chicos de las Divisiones Inferiores saldrán a la cancha mañana desde las 9.15 por el Torneo Anual "Jorge Bertolone" con atractivos choques en sexta, séptima, octava y novena división.

Entre los enfrentamientos se puede mencionar están Gimnasia vs La Viña; El Cruce vs Luján; Alto Jrs vs San Francisco; Atlético Palpalá vs Gorriti; Talleres vs Lavalle; Palermo vs Nieva; Zapla vs Universitario; Cuyaya vs Los Perales y Malvinas vs Belgrano. Y los niños de fútbol infantil "Coco Ortiz" jugarán el lunes.

2º Módulo Aiafa

El viernes 27 y sábado 28 del corriente mes, en San Pedro se realizará el 2º Módulo de Capacitación de Aiafa (Asociación de Instructores de Árbitros del Fútbol Argentino) NOA para Instructores arbitrales, Instructores iniciales y árbitros masculino y femenino en general. En las jornadas se podrá disfrutar de las participación de profesores que realizaron el curso Fifa como Jorge Carballo, Luis Trucco, Miguel Sierralta, Gonzalo Rodríguez y Andrea Lotto. Los interesados deberán llamar al 3888460841 o 3888546521.