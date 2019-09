El teatro, un espacio de lucha contra problemáticas de género

Hay varias formas de plantear la temática de género y disidencias sexuales en la sociedad, una de ellas es la propuesta que se lleva a cabo desde el ciclo de Formación y Reflexión de Teatro y Géneros que tiene el fin de concientizar y sumarse a la lucha contra estas problemáticas.

Si bien, antes ya existían espacios teatrales en Jujuy que estaban orientados a la perspectiva de género, esta iniciativa tuvo una gran convocatoria y se realizó por medio de un trabajo en conjunto entre varias instituciones ligadas al tema que buscan seguir visibilizando realidades que golpean duro a las mujeres y a las disidencias sexuales.

El ciclo finalizó la semana pasada pero la intención del mismo sigue y seguirá vigente ya que continuar promoviendo actividades como estas es el fin de los organizadores de este espacio.

Ariel Monterrubianesi, uno de los referentes del ciclo de Formación y Reflexión de Teatro y Géneros mencionó, en diálogo con El Tribuno de Jujuy que "estamos en una sociedad sensible. A mí me parece que cuando uno hace un planteo bien pensado y tenga una buena intencionalidad y algo para comunicar me parece que está perfecto. Hasta con la burla haciéndola inteligentemente creo que se suma y está todo bien".

Sobre la propuesta teatral comentó que "el programa entero se desarrolló, no por una cuestión caprichosa, sino que en Jujuy se ve que en el mundo de la teatralidad existe la necesidad de hablar sobre estas cosas. De las mujeres, de la violencia, de la igualdad, de la gente que está al margen, los homosexuales, lo travesti, etc".

"Antes de abrir la convocatoria teníamos detectada cierta actividad teatral vinculada a la temática pero no creíamos que había tanta. Por eso se habilita esto, para profundizar el como decimos y el que decimos, pensarlo y repensarlo", dijo.

En ese sentido sostuvo que "hay obras que hablan por ejemplo, sobre la vida de una chica travesti que está dando vueltas por Jujuy, y que tiene un cierre con un trabajo de taller en el después de la obra. Hay otras propuestas de circo cromático donde hay un cura, un gay, una lesbiana dentro de los personajes que hablan de eso. Otra sobre las disidencias sexuales destinada a adolescentes".

Más allá que tengamos la "ley de Identidad de Género o de Matrimonio Igualitario hay cosas que no pueden cambiarse tan fácilmente como la cabeza de las personas lamentablemente. Hay más soltura en estos temas, pero hablarlos me parece que facilita a que la cosa sea distinta, se pueda abordarse desde este otro lugar que es tan complejo, que es el teatro", añadió Monterrubianesi.

Muchas repercusiones

Por último, explicó todavía hay mucho por hacer pero que estas iniciativas son muy importantes.

Al respecto señaló que "no siempre dentro del ambiente del teatro son aceptados estos temas. Cuando hablas de gay y lesbianas no sé si todo el mundo se la banca todavía. Pese a eso hubo muy buenas repercusiones, hubo mucha participación de la gente dentro de todas las jornadas que contaron con presencias de referentes del Noa".

Una forma de sumarse a la lucha



TEATRO Y GÉNERO/ BUSCAN VISIBILIZAR REALIDADES A FIN DE LUCHAR CONTRA PROBLEMÁTICAS INSTALADAS EN LA SOCIEDAD.

“Esto es parte de las luchas sociales y de la reivindicaciones de ciertos grupos. Yo soy gay pero no tengo el mismo grado de vulnerabilidad que otras personas. Los que tenemos estos lugares de mayor privilegio debemos hacer y militar para ayudar a que algo de la sociedad se modifique”, aseguró Ariel Monterrubianesi.

Siguió diciendo que “yo soy docente y no puedo dejar ser esto que soy. Pero una cosa va por la otra, decirlo por ejemplo frente a mis estudiantes ayuda a que se abran cabezas y el solo hecho de anunciarlo ya ayuda a que se dejen de codear. Y cuando más personas seamos las personas que habilitemos nuestra sexualidad será mejor, el teatro es una herramienta que llega a mucha gente y de otra forma, obviamente que ayuda”.

En ese sentido, Monterrubianesi aseguró que seguirán llevando a cabo acciones desde espacios teatrales para que se continúen visibilizando estas problemáticas usando al teatro como una herramienta más de lucha.



Obras con temáticas importantes

Es un plan del Instituto Nacional del Teatro (INT) que se llevó a cabo a nivel Noa. El plan provincial de Teatro y Género nació a partir de esta idea del INT por medio de su presidenta que es Jimena Sivila Soza.

Desde esta iniciativa y en conjunto con el área de Derechos Humanos y Género de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales; y el área interdisciplinaria de Estudios de la Mujer y de Género que es de la Unju surge el Ciclo de Teatro y Géneros. A partir de eso se armó un convenio para que esa facultad se haga cargo de ciertas capacitaciones para el teatro jujeño.

Se convocó a grupos teatrales de Jujuy para que presenten obras y diez de ellos puedan ser elegidos. Las temáticas que abordaron fueron feminismo, géneros, mujeres y disidencias sexuales. A la convocatoria se presentaron 24 trabajos que quedaron 10 seleccionados.

En el transcurso de cuatro meses estas obras fueron presentadas en diferentes espacios teatrales de San Salvador de Jujuy y fueron parte de las jornadas de Reflexión en Teatro y Géneros.

También en junio, realizaron un llamado a inscripción de personas interesadas en capacitarse a partir de la temática de género y de las disidencias sexuales. Además de dos seminarios sobre teatro y feminismo, y otro de teatro y disidencias sexuales.

El programa tenía tres aristas: las funciones de teatros locales y de otras provincias del Noa; las capacitaciones en estos temas y el cierre que fue con las jornadas.

Crearon de una asamblea

Tras el encuentro crearon una asamblea Plurinacional de Trabajadores teatrales trans-feministas- disidentes del Noa.

En relación a eso indicó que “habrá un observatorio de propuestas teatrales para llevar un control de cosas que ya no deben existir. Me refiero a obras en las que hay violencia de hombres, machismo, etc”.

“La coordinadora de esta asamblea fue al Encuentro Regional de Teatro en Catamarca, donde todas las mesas de debate estaban compuestas por hombres. Entonces hizo una nota para solicitar que se abran mesas con voces de mujeres y de disidentes”, agregó.