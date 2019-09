Christine Lagarde: "Sin el FMI, la situación en Argentina sería mucho peor"

La ex directora gerente del organismo internacional aseguró que el Fondo era "la única posibilidad" que el país tenía de acceder a financiamiento internacional y que si bien "había pocas posibilidades" de estabilizar la situación económica, el trabajo de la entidad consiste en brindar apoyo.

Ya fuera del Fondo Monetario Internacional (FMI), la ex directora gerente del organismo, Christine Lagarde, brindó una entrevista a la agencia AFP en la que se refirió a la decisión de aprobar los dos acuerdos stand-by con Argentina y aseguró que, sin la intervención del fondo, la crisis económica que atraviesa el país "sería mucho peor".

"¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos estado ahí? si no hubiéramos hecho nada? Creo que hubiera sido mucho peor. Para mí no hay dudas al respecto", dijo Lagarde, quien dejó formalmente su puesto el 13 de septiembre y se apresta a convertirse en la próxima presidente del Banco Central Europeo (BCE). La principal candidata a sucederla en su puesto anterior es la economista búlgara Kristalina Georgieva.

Además, Lagarde indicó que en junio de 2018, cuando el FMI aprobó el primer salvataje -de USD 50.000 millones- Argentina se encontraba en una situación de aislamiento financiero donde el organismo se había convertido en la única fuente de financiamiento internacional con la que el país podría contar. "Yo fui por ahí, toqué las puertas de muchos países. Recibí muchas palabras amables y apoyos gentiles, pero ninguna financiación", dijo al respecto.

"Cuando Argentina tocó a nuestra puerta estaba en una situación particularmente difícil. Tendemos a olvidarnos de eso porque todo el mundo se centra en Argentina hoy", agregó.

En tanto, Lagarde expresó también que aún en las etapas iniciales de la implementación del programa, ella consideraba que "había pocas posibilidades" de que lograra estabilizar la economía. Pero resaltó que el trabajo de la entidad consiste en brindar apoyo.

Tres meses después del primer préstamo, y luego de que este no lograra llevar calma a los actores económicos tanto en el plano nacional como internacional, el FMI amplió el crédito a USD 57.000 millones: al menos a junio de 2019, esta cifra representaba el 61% de los préstamos totales otorgados por la entidad alrededor de mundo.

Hasta el momento, el FMI ha otorgado a Argentina un total de USD 44.000 millones. Según el cronograma del acuerdo, el país se tendría que haber sometido en septiembre a una revisión del cumplimiento del programa, condición necesaria para destrabar el envío de una nueva cuota de USD 5.400 millones.

Sin embargo, la revisión quedó entre signos de interrogación desde que la amplia victoria de Alberto Fernández en las PASO alterara todos los planes y derivara-nueva depreciación del peso en un 20% mediante- en la salida de Nicolás Dujovne quien, hasta entonces, era el principal interlocutor que los técnicos del FMI tenían en Argentina.

La misión del Fondo que debía hacer ese examen primero postergó su visita al país y luego, cuando finalmente viajó, le cambió la finalidad. Ya no fue analizar la evolución de los números de la economía para luego, sino interiorizarse sobre los planes del nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y reunirse con Alberto Fernández y su equipo.

Días después, Lacunza anunció la voluntad de renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario y "reperfilar" la deuda argentina. Además, introdujo una serie de controles cambiarios tendientes a evitar una estampida del dólar en medio de la incertidumbre. En su última comunicación, el FMI se refirió a esas restricciones como "medidas de gestión de flujos de capitales" dirigidas a "proteger la estabilidad cambiaria y a los ahorristas".

El Gobierno dará su próximo paso en busca del nuevo desembolso a fin de mes, cuando Lacunza viaje a Washington para reunirse con las autoridades del Fondo, lideradas de manera interina por David Lipton. Autoridades del organismo internacional confirmaron que la revisión formará parte de la conversación.